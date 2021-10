PS Plus: in arrivo dei giochi bonus nel prossimo mese di novembre

In arrivo dei giochi bonus in più nel prossimo mese per tutti gli utenti abbonati al servizio PS Plus di Sony. Scopriamo insieme i dettagli

Arrivano buone notizie per tutti gli utenti Sony e, in particolar modo, per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio PS Plus: sono in arrivo, infatti, dei giochi bonus a quelli che saranno i titoli gratuiti per il mese di novembre. Giochi bonus che apparterranno all’ecosistema del PlayStation VR. Vi ricordiamo, inoltre, che da circa una settimana sono disponibili i giochi gratuiti di ottobre. Cliccate qui per scoprirli o per rinfrescarvi la memoria.

Ben 5 titoli VR come bonus per i giochi PS Plus di Novembre

Come appena accennato, dunque, saranno ben cinque le opere VR che verranno aggiunti come giochi bonus ai titoli che, a loro volta, saranno resi disponibili gratuitamente con il PS Plus per il mese di novembre. Una notizia sicuramente interessante per gli abbonati al servizio e che farà felici, chiaramente, i possessori e coloro che hanno investito in un PS VR, scommettendo sulla realtà virtuale. Ecco i titoli in questione:

Rec Room

PlayStation VR Worlds

Beat Saber

The Elder Scrolls: Skyrim VR

Resident Evil 7: Biohazard

Questa particolare iniziativa arriva in occasione del quinto compleanno di PlayStation VR che, la stessa Sony, dunque, ha deciso di festeggiare in questo modo. Tentando di regalare e far conoscere a più utenti questa tecnologia e i principali titoli giocati all’interno del continente europeo. Fateci sapere che cosa ne pensate, se siete possessori di un PS VR o se avete intenzione di provare/testare questa tecnologia che ancora non è riuscita a decollare definitivamente.

