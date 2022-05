PS Plus: i trofei saranno solo su alcuni giochi della PS1

Ormai ci siamo, il rinnovato servizio PS Plus sta per essere lanciato in tutto il mondo, ma vogliamo comunque soffermarci un momento sulla questione dei trofei previsti solo per alcuni giochi della PS1

Chiunque possieda una console Sony di ultima generazione e voglia recuperare un po’ di titoli del passato ora può farlo! Grazie al rinnovato servizio PS Plus, infatti, sarà possibile rivivere le emozioni che i giochi, partendo dalla PS1, hanno saputo dare aggiungendo addirittura un elemento più recente come i trofei. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione!

PS Plus: quali sono i giochi della PS1 con i trofei?

Visto che questo nuovo servizio, praticamente una bomba pronto a fare le scarpe anche a Nintendo Switch Online, sta per essere lanciato in America, Europa e Giappone, Sony ha pensato bene di pubblicare una FAQ sul suo blog ufficiale per discutere di alcuni dettagli con gli appassionati.

Tra questi vi è ovviamente la questione trofei che saranno sbloccabili su alcuni giochi della PS1 presenti, per l’appunto, sul servizio di PS Plus. Ma quali sono esattamente? I Bend Studio hanno infatti confermato che il loro Syphon Filter sarà uno di quelli, ma solo su Premium che include le prime tre console inclusa la sfortunata PSP, ma non preoccupatevi perché non finisce certo qui.

Fortunatamente le “coppe” si potranno vedere anche su degli autentici capolavori del retrogaming targati Sony come Ape Escape, Hot Shots Golf ed IQ Intelligent Qube. Speriamo dunque che se ne aggiungano altri, ma ricordiamo che queste vecchie glorie verranno “svecchiate” con l’aggiunta di nuovi filtri grafici ed anche il supporto per il multiplayer. Probabilmente ai puristi la cosa non andrà giù, ma pazienza.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere come evolverà la situazione in casa Sony, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!