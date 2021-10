PS Plus: svelati da un leak i giochi PS Plus di novembre

In attesa dell’evento di stasera, un leak inatteso anticipa i prossimi giochi gratis con il PS Plus di Novembre. Tra i titoli è presente anche un gioco VR

I giochi del mese scorso hanno lasciato l’amaro in bocca a molti. Diverse persone si sono lamentate della scarsa qualità dei titoli del mese scorso. Il pubblico, per lo meno quello italiano, si aspettava qualcosa di più rispetto a PGA 2K21 e Mortal Kombat X. Con la notizia di oggi, forse le stesse persone potranno cambiare idea. Un leak ha infatti svelato in anticipo i prossimi giochi che usciranno gratis con l’abbonamento al PS Plus di novembre. Andiamo a vedere quali sono.

Tra i giochi del PS Plus di novembre anche un titolo VR

In attesa della conferenza Sony di questa sera, ricordiamo alle ore 23:00 italiane, è spuntato in rete un succoso rumor che anticipa i prossimi giochi inclusi gratis con il PS Plus di questo novembre. Tra questi, 2 sono per PS5. Tutti gli utenti PS Plus potranno giocare il mese prossimo a Knockout City (PS5), First Class Trouble (PS5), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4) e The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR). Il leak aggiunge che arriveranno altri 2 titoli per VR ancora sconosciuti. Il rumor sembra affidabile, tuttavia prendiamo queste informazioni con le pinze.

A questo punto dobbiamo solo aspettare l’evento di questa sera per avere conferma degli annunci. In linea teorica la conferma ufficiale avrebbe dovuto essere il 28 ottobre, ma avvenendo questa a poca distanza dallo State of Play, non ci sorprenderemo se Sony decidesse di annunciare (o smentire) questi titoli direttamente durante lo stesso State of Play. Ricordiamo che all’evento di questa sera saranno mostrati titoli di terze parti sia per PS4 che per PS5.

