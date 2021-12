PS Plus: un leak svela i giochi gratis di gennaio

Un noto leaker ha svelato in anticipo di qualche giorno i giochi gratis che usciranno a gennaio sul PS Plus. Andiamoli a scoprire insieme

Ancora prima di un vero e proprio annuncio ufficiale da parte di Sony, i prossimi giochi gratis di gennaio disponibili con l’abbonamento al PS Plus sono stati svelati. Il noto leaker billbil-kun ha diffuso i suddetti titoli sulla piattaforma Dealabs. La fonte in questo caso è abbastanza affidabile, dato che si tratta di colui che ha anticipato correttamente i titoli della line up PS Plus di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Inoltre, l’utente in questione aveva anche diffuso in anticipo i titoli di dicembre dell’Xbox Live Games e il periodo di 15 di titoli gratis dell’Epic Games Store.

Leak svela in anticipo i giochi gratis con del PS Plus di gennaio

Stando a quanto riportato, i prossimi giochi gratis di gennaio disponibili per gli utenti PS Plus sono Deep Rock Galactic (PS5/PS4), Dirt 5 (PS5/PS4) e Persona 5 Striker (PS4). Questi saranno scaricabili dal giorno 4 gennaio. Se Dirt 5 non ha certo bisogno di presentazioni, a sorpresa arrivano due titoli niente male. Persona 5 Striker prosegue la storia dell’acclamato jrpg Persona 5, introducendo nuove meccaniche derivate dal genere musou. Deep Rock Galactic invece, fa immergere il giocatore in frenetiche battaglie in prima persona contro orde di mostri alieni all’interno di un sistema di gioco cooperativo e con livelli generati proceduralmente e ambienti distruttibili.

Ricordiamo che tutti gli utenti PS Plus potranno scaricare i giochi gratis di gennaio il giorno dopo la scadenza di quelli di dicembre, ovvero dopo il 3 di gennaio. I titoli ora disponibili sono Godfall Challenger Edition (PS5/PS4), Mortal Shell (PS4) and Lego DC Super-Villains (PS4). Il servizio di Sony continua a crescere. Nel mese di settembre infatti, il numero totale di abbonati è stato di 47,2 milioni. Sony è inoltre intenzionata a creare un nuovo servizio per contrastare l’Xbox Game Pass.

