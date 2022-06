PS Plus: confermati i giochi di giugno 2022

I giochi gratuiti di giugno 2022 sono appena stati confermati: i leak erano veritieri, ecco a cosa hanno diritto gli iscritti a PS Plus

Dopo avervi invitati a prendere tutto con le pinze, è bello vedere che i giochi gratis di giugno 2022 siano gli stessi del recente leak che ha avuto come protagonista il palinsesto di PS Plus. Il primo di essi è il pluripremiato approccio norreno alla saga di God of War. In questo capitolo, infatti, l’azione si sposta verso un’altra mitologia, e vede Kratos alle prese con i capricci delle divinità scandinave. Il gioco è inoltre uno dei pochi eletti nel pantheon di mamma Sony a concedersi anche ai suprematisti del PC. Il gioco sarà fruibile gratuitamente, come tutti gli altri, solo fino al 4 luglio.

Giugno 2022, PS Plus ci dice le sue: ecco i giochi protagonisti

Passando dall’azione all’americana a quella orientale, il secondo tra i giochi gratis di giugno 2022 di PS Plus è Naruto to Boruto: Shinobi Striker. In questo titolo si affrontano ciclicamente due squadre da quattro ninja ciascuna. Come lascia intuire il nome del gioco, il cast attinge a piene mani sia dalla vecchia guardia che dalla generazione presente nel sequel Boruto. A livello grafico, inoltre, questo capitolo utilizza una direzione artistica completamente nuova, nata da un approccio del tutto inedito. Portate la vostra squadra alla vittoria e decretate una volta per tutte quale sia il migliore tra i due manga di Masashi Kishimoto!

Ecco i giochi del mese inclusi con PlayStation Plus a partire dal 7 giugno:

望 God of War

亮 Naruto to Boruto: Shinobi Striker

什 Nickelodeon All-Star Brawlhttps://t.co/6akI0haQMP pic.twitter.com/BiEH51jJ1F — PlayStation Italia (@PlayStationIT) June 1, 2022

Ultimo, ma non certo per importanza, è il titolo che ha avuto l’ardire di affrontare sua maestà Super Smash Bros. Ultimate sul suo stesso terreno. Nickelodeon All-Stars Brawl è un platform-fighter che strizza l’occhio alle meccaniche più amate dal palato fino della scena competitiva di Smash. Ma come ogni picchiaduro che si rispetti, è il roster a fare il gioco e questo titolo non fa eccezione. I protagonisti e i comprimari di diverse serie animate dallo studio di Viacom sono qui per darsi battaglia, dai personaggi dei Nicktoons come Rugrats e Avatar: la Leggenda di Aang alle aggiunte più improbabili come Garfield e le Tartarughe Ninja.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei titoli?