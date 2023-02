Nel corso dello State of Play di ieri sera sono stati anche svelati i giochi gratis in arrivo a marzo su PS4 e PS5 per tutti gli abbonati al PS Plus Essential: scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Lo State of Play di ieri sera, pur essendo principalmente concentrato su Suicide Squad: Kill the Justice League, ha portato con sé alcune novità interessanti, che vi abbiamo riassunto nel nostro canonico recappone notturno. Fra queste spuntano ovviamente i giochi gratis che saranno disponibili con il livello Essential del PlayStation Plus nel corso del prossimo mese. E la cosa che spicca ancora di più è che, stranamente, questa volta non sono stati anticipati da leak clamorosi. Brava Sony, stavolta hai giocato d’anticipo. Vediamoli insieme in questo articolo dedicato.

Minecraft Dungeons, Code Vein, and Battlefield 2042 are your PlayStation Plus Monthly Games for March, with Tchia and much more coming to Game Catalog. pic.twitter.com/PNYOlz8mQC — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2023

I giochi gratis del PS Plus Essential a marzo, ma prima ricordatevi di quelli di febbraio!

Innanzitutto se non lo avete ancora fatto vi ricordiamo di riscattare i giochi gratis di febbraio, ossia OlliOlli World, Mafia: Definitive Edition, Evil Dead: The Game e Destiny 2: Beyond Light. Accedete al PlayStation Store e aggiungeteli alla vostra raccolta, in modo tale da non perdere l’occasione di giocarli anche dopo che non saranno più disponibili tramite il Plus. E a marzo, che cosa ci aspetta?

Battlefield 2042 | PS Plus Essential: svelati i giochi gratis di marzo!

Battlefield 2042 è l’ultima iterazione del franchise di sparatutto in prima persona ed eterno rivale di Call of Duty, sviluppato da DICE e pubblicato da Electronic Arts. Nonostante non abbia una campagna single-player, in questo capitolo è stato introdotta la Modalità Portale, che permette di mescolare mappe, armi, classi ed equipaggiamenti da Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 e, ovviamente, Battlefield 2042 per creare l’esperienza che qualsiasi appassionato ha sempre voluto provare. Trovate qua la nostra recensione!

Minecraft Dungeons | PS Plus Essential: svelati i giochi gratis di marzo!

Minecraft Dungeons è ciò che Mojang ha partorito pensando di mescolare l’estetica di Minecraft con i migliori elementi dei dungeon crawler di spicco, come la serie di Diablo. Rilasciato inizialmente nel 2020, anno peculiare in cui effettivamente molti hanno potuto dilettarcisi, il gioco ha riscosso un grande successo nonostante non sia effettivamente un gioco così rivoluzionario. Rimane comunque un titolo molto supportato da Mojang, con una lunga lista di DLC ed espansioni a pagamento veramente interessanti. Se vi piace il genere e non disprezzate il fascino dell’estetica di Minecraft, dateci un’occhiata.

Code Vein | PS Plus Essential: svelati i giochi gratis di marzo!

Fra i tanti soulslike nati nel corso degli ultimi anni, Code Vein è quello che è stato più apprezzato da tutti gli appassionati di anime. Prodotto dallo stesso team di Bandai Namco che si è occupato dello sviluppo di God Eater, Code Vein ha anche cercato di prendersi una fetta di autorialità mescolando gli elementi classici di grandi titoli come Dark Souls, Bloodborne e molti altri con alcune novità, come ad esempio un sistema di classi flessibile e dinamico, ma soprattutto l’introduzione di un compagno d’avventura guidato dall’IA. Qui trovate la nostra recensione, per sapere se questo connubio a noi ha convinto o no!

Le aggiunte ad Extra e Premium | PS Plus Essential: svelati i giochi gratis di marzo!

In contemporanea ai giochi gratis di marzo con il PS Plus Essential, sono state svelate anche le aggiunte al livello Extra e Premium. Mancano però ancora i classici, non sappiamo se perché non sono ancora stati decisi o perché, semplicemente, a marzo non ne verranno aggiunti. I titoli che si accoderanno al Game Catalog disponibile per gli abbonati ad Extra e Premium sono i seguenti:

Questi erano i giochi gratis aggiunti al PS Plus Essential di marzo 2023, nonché quelli che arriveranno nel Game Catalog disponibile per il livello Extra e Premium.