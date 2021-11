PS Now: grossa sorpresa tra i giochi di novembre

Sony ha alzato il sipario sui giochi che saranno inclusi in PS Now a novembre. Tra i titoli anche una nota recente produzione di Take-Two

Microsoft ha appena annunciato i titoli che saranno aggiunti a Xbox Game Pass a novembre ed ecco che, a distanza di una manciata di ore, fa seguito la presentazione dei giochi che saranno inclusi nell’abbonamento PS Now per questo mese appena iniziato. Vediamo tutti i dettagli e le novità al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PS Now: tra i giochi di novembre c’è anche Mafia: Definitive Edition

Ebbene sì: grosse novità per i giochi di novembre inclusi in PS Now. Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX e Totally Reliable Delivery Service saranno disponibili per gli abbonati a partire dal 2 novembre.

I membri di PlayStation Now potranno accedere a Mafia: Definitive Edition tramite il servizio fino al 28 febbraio 2022 (vi abbiamo parlato in modo approfondito di questo titolo nella nostra recensione relativa).

È stato recentemente confermato che anche Grand Theft Auto III Definitive Edition (uno dei titoli che farà parte della chiacchierata GTA Trilogy) sarà disponibile su PlayStation Now dal 7 dicembre.

I titoli PlayStation Now di ottobre 2021 erano The Last of Us Part 2, Fallout 76, Desperados III, Final Fantasy 8 Remastered, Amnesia: Collection, Yet Another Zombie Defense e Victor Vran: Overkill Edition.

La libreria software di PlayStation Now include oltre 700 giochi per PS2, PS3 e PS4 riproducibili in streaming su PS5, PS4 o PC e oltre 300 titoli per PS4 che possono essere scaricati e riprodotti su console.

Sony ha recentemente rivelato i giochi PlayStation Now più giocati su PC e console tra il 1 marzo e il 1 giugno 2021.

Bloodborne è stato il gioco PlayStation Now più giocato su PC (basato sulle ore di gioco globali) durante il periodo degli ultimi tre mesi, davanti a Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Marvel’s Avengers e Detroit: Become Human.

I giochi PlayStation Plus di novembre 2021 saranno, invece, Knockout City (PS5 e PS4), First Class Trouble (PS5 e PS4) e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4).

Saranno disponibili per il download dal 2 novembre, insieme ai titoli bonus PlayStation VR The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition, The Persistence e Until You Fall.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito a questo titolo in pieno clima Halloween. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.