Project Midnight: dettagli sul nuovo gioco dark fantasy realizzato da Compulsion Games

Compulsion Games non si ferma e inizia a mostrare qualche dettaglio di Poject Midnight, nuovo gioco dark fantasy

Project Midnight è il nuovo gioco dark fantasy realizzato da Compulsion Games, stessi autori di We Happy Few. Il team di sviluppo è stato gran parte in silenzio riguardo al loro prossimo gioco da quando sono stati acquisiti da Microsoft nel 2018. Recentemente, abbiamo scoperto che il prossimo progetto dello studio sarà un gioco in terza persona single player basato sulla narrazione e grazie a un rapporto pubblicato da Windows Central, sono stati rivelati nuovi dettagli sul progetto, nonché qualche interessante artwork. Vediamoli insieme in questo articolo dedicato!

Compulsion Games svela i dettagli sul nuovo gioco Project Midnight

Secondo il rapporto, il nuovo gioco di Compulsion Games, attualmente nome in codice “Project Midnight”, sarà ambientato in un “mondo oscuro e fantastico“. Ispirato al profondo sud americano, il gioco racconterà una storia di formazione e crescita personale, risultando matura e dai toni forti. Sarà un gioco d’azione in terza persona totalmente single player con un focus sulla magia e vari nemici di ispirazione fantasy, come le arpie. Nel report sono state mostrate anche qualche concept art del gioco, che mostrano la protagonista del gioco, alcuni nemici e molto ancora.

Ovviamente, fino a quando non sentiremo qualcosa da Compulsion o Microsoft, è difficile essere completamente sicuri dei dettagli del gioco, ma sicuramente sembra essere un progetto con uno stile unico da tenere d’occhio. Non vediamo l’ora di scoprire ulteriori informazioni su questo nuovo gioco e come sempre restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

