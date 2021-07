Project 007: IO Interactive lascia trapelare qualche indizio sulla storia

Nuovi annunci di lavoro pubblicati da IO Interactive hanno fatto trapelare alcuni dettagli sulla storia e altre componenti di Project 007

IO Interactive si è costruito una reputazione come uno dei migliori sviluppatori di videogiochi basati su meccaniche stealth. In particolare, è il marchio di Hitman, con le sue innumerevoli qualità, ad aver garantito la popolarità allo studio di sviluppo in questione. Ma come forse saprete già, Hitman non è l’unica saga su cui lo studio sta lavorando. La nuova fatica di IO Interactive si chiama, infatti, Project 007 (che potrebbe essere il primo titolo di una trilogia) e molti si sono chiesti come sarà la versione di James Bond che la software house ci fornirà, ecco quindi che quest’ultima ha fatto trapelare (indirettamente) qualche indizio sulla storia del gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Project 007: la storia dovrebbe avere un ruolo centrale nel titolo

Apparentemente, potrebbero esserci più di alcune somiglianze tra Project 007 e la serie stealth Hitman, storia inclusa. Sul sito web di IO Interactive sono attualmente pubblicati diversi annunci di lavoro che sembrano contenere brevi dettagli sulla direzione del progetto. In particolare, l’annuncio per la posizione di Audio Director suggerisce che Project 007 sarà “un gioco sandbox basato sulla narrazione“, che come descrizione suona molto simile a ciò che si vede nei giochi Hitman.

Naturalmente, gli annunci di lavoro passati hanno anche suggerito che il gioco avrà anche un tocco molto più “cinematografico” con una maggiore enfasi sulla narrazione, ma sembra che manterrà ancora molti dei punti di forza di Hitman.

È interessante notare che l’annuncio per la posizione di Programmatore dell’intelligenza artificiale riporta che lo sviluppatore ha creato un nuovissimo framework AI “all’avanguardia”. Considerato quanto sia cruciale l’intelligenza artificiale nei giochi Hitman di IO, dovrebbe essere interessante vedere quali cambiamenti sono stati implementati dallo studio.

Infine, l’annuncio per Senior Gameplay Producer riferisce anche che la software house in questione sta attualmente creando nuovi sistemi per le inquadrature del gameplay e del combattimento corpo a corpo, il che ha sicuramente senso. Per quanto Hitman sia buono, il sistema di tiro e il combattimento corpo a corpo semplicemente non funzionerebbero in un gioco a tema James Bond.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.