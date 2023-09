Nintendo Direct | Princess Peach: Showtime, rivelata la data d’uscita

Rivelata la data d’uscita del nuovo titolo dedicato alla principessa Peach, ovvero Princess Peach: Showtime. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Si è appena concluso il Nintendo Direct di Settembre e sicuramente fra gli annunci più importanti e interessanti troviamo degli aggiornamenti relativi a Princess Peach: Showtime, la principessa dell’universo di Super Mario, di cui è stata annunciata la data d’uscita. Un nuovo trailer, dopo l’annuncio di qualche mese fa, è stato mostrato. Si tratta di un trailer in cui si vede Toad che porta alla nostra Peach un invito per un teatro, all’interno del quale, però, le cose non sembrano andare per il meglio e ci sarà bisogno di tutta la caparbietà della principessa per risolvere i problemi che incontrerà e per sconfiggere tutti i nemici che le ostacoleranno la strada. Ecco il video in questione:

Princess Peach: Showtime, data d’uscita e dettagli di gameplay

Insieme ad alcuni dettagli relativi al gameplay è stata annunciata la data d’uscita di Princess Peach: Showtime. Il gioco sarà disponibile a partire dal 22 Marzo 2024, un giorno dopo l’inizio della prossima primavera. Da quel giorno inizieremo a fare i conti con un misterioso nemico chiamato Wicked Grape and the Sour Bunch che si impossesserà del palcoscenico del teatro e toccherà a Peach e alla guardiana del teatro, Stella, salvare lo spettacolo. Stella potrà aiutare Peach a trasformarsi in diversi costumi, come quello da spadaccina, per combattere i cattivi. Ci sono diversi spettacoli teatrali che Peach dovrà salvare, tra cui quelli in cui diventa detective, panettiere e molto altro. Il gioco cambia in base all’abbigliamento di Peach, il che significa che viene assicurata una grandissima varietà di situazioni e contesti. Non ci resta che attendere qualche mese, noi siamo già in hype!

Fateci sapere che cosa ne pensate con un commento. Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.