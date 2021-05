Port Royale 4: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

Annunciata da Kalypso Media la data di uscita del porting verso Nintendo Switch di Port Royale 4

Kalypso Media, che è il distributore ufficiale del titolo, ha confermato la prossima uscita di Port Royale 4 su Nintendo Switch, che va quindi ad aggiungersi alla già ricca galleria di titoli disponibili per il dispositivo. Il videogioco di strategia in tempo reale è stato pubblicato per la prima volta lo scorso Settembre e, fino a questo momento, è stato possibile giocarci tramite PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Port Royale 4 su Nintendo Switch: data di uscita e prezzo

La data di uscita di Port Royale 4 su Nintendo Switch è fissata per il prossimo 28 Maggio; il gioco sarà quindi accessibile dalla console già tra poco più di un paio di settimane. Il prezzo fissato per la release è pari a 49.99 dollari, che sul mercato europeo saranno probabilmente tramutati nella stessa cifra in euro. Si tratta di una cifra in linea con quanto proposto per il titolo sugli altri dispositivi. A breve dovrebbe inoltre essere pubblicato un trailer specifico della versione per Nintendo Switch del gioco, dal quale potremmo capire quale sarà la resa grafica.

Per quanto ci è dato di sapere, per l’uscita su Switch di Port Royale 4 è stato realizzato un vero e proprio adattamento, che incorpora nel gioco le caratteristiche specifiche della console Nintendo: per esempio, sarà possibile eseguire alcune delle attività direttamente tramite il touchscreen, che potrebbe rivelarsi particolarmente pratico per la gestione della notoriamente complessa simulazione di navigazione.

Se dopo aver letto questo articolo ti è venuta voglia di approfondire Port Royale 4, ti suggeriamo di leggere la nostra recensione del titolo.