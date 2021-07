Pokémon Unite: svelata la data di uscita per Nintendo Switch

È stato da poche ore pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Unite, grazie al quale è stata svelata, tra le altre cose, la data di uscita per Nintendo Switch di questo atteso MOBA free-to-play sviluppato da TiMi Studios: vediamo di seguito quanto dovremo ancora aspettare

Pokémon Unite è un titolo MOBA free-to-play, con acquisti in-app, annunciato ormai più di un anno fa. Sviluppato dal celebre studio cinese TiMi Studios e pubblicato da The Pokémon Company, si tratta di un titolo molto atteso da parte dei fan del brand, che durante lo scorso mese hanno potuto seguire lo sviluppo tramite gli svariati video che sono stati pubblicati sul canale Youtube ufficiale dedicato al gioco. Ebbene, sempre sul canale Youtube in questione, è apparso un nuovo trailer di Pokémon Unite, grazie al quale è stata anche rivelata la data di uscita per Nintendo Switch.

Pokémon Unite: ecco la data di uscita per Nintendo Switch

La versione per Nintendo Switch di Pokémon Unite ha come data di uscita il 21 luglio 2021, per rimane solo qualche giorno di attesa per poter giocare al titolo. Vi è inoltre un premio per i primi giocatori: chi si registrerà infatti entro il 31 agosto riceverà nel proprio roster gratuitamente Zeraora. Zeraora è un Pokémon di elettro, introdotto in settima generazione con Pokémon Ultrasole e Ultraluna, le cui abilità consistono nell’accorciare le distanze con gli avversari così da poter infliggere loro grandi quantità di danni a distanza ravvicinata. In particolare, Plasma Gale è il nome della sua mossa Unite, e scatena una potente esplosione elettrica che crea una zona di plasma intorno al suo punto d’impatto.

Per chi non ne fosse al corrente, Pokémon Unite (come già detto sopra) è un MOBA free-to-play, che vede squadre di cinque Pokémon scontrarsi e darsi battaglia. Come in qualsiasi altro MOBA, servirà sconfiggere gli avversari per far salire di livello i propri Pokémon e sbloccare eventualmente anche le loro evoluzioni. Per vincere una partita, si dovrà portare a casa più punti dell’altra squadra prima che scada il tempo. Per quanto riguarda i giocatori iOS e Android, si dovrà aspettare ancora fino a settembre per poter giocare al titolo anche su smartphone.

