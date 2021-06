Pokemon Unite: Rivelato il periodo di uscita

The Pokemon Company International e TiMi Studio Group hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Pokemon Unite, il primo gioco Pokemon strategico di lotta a squadre

The Pokemon Company International e TiMi Studio Group hanno finalmente annunciato il periodo di uscita ufficiale di Pokemon Unite, il primo titolo strategico di combattimento a squadre dedicato ai celebri mostri collezionabili giapponesi. In occasione dell’annuncio, è stato inoltre rilasciato un nuovo trailer, tramite il quale è possibile vedere alcuni dettagli del gameplay. Sarà possibile utilizzare il titolo tramite Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android.

Pokemon Unite: ecco il periodo di uscita del titolo

L’uscita di Pokemon Unite è fissata per il prossimo Luglio 2021 su Nintendo Switch, mentre sarà disponibile sui sistemi mobile a partire da Settembre 2021. Il gioco sarà disponibile in modalità free to start: l’accesso sarà gratuito ma saranno proposti successivamente dei contenuti a pagamento. Inoltre, supporterà la modalità di gioco multipiattaforma tra Nintendo Switch e dispositivi mobili, che consentirà di lottare contro o insieme a giocatori che utilizzano una qualsiasi delle piattaforme. Infine, i giocatori potranno usare l’account del Club Allenatori di Pokemon o quello Nintendo per sincronizzare su qualsiasi piattaforma i progressi di gioco.

Pokémon Unite è ambientato su Aeos Island, dove i giocatori troveranno la Unite Battle Committee, che organizza diversi tornei di Unite Battle. Nel corso delle Unite Battle, i giocatori formano squadre di cinque Pokemon ciascuna e si affrontano per totalizzare il maggior numero di punti prima che scada il tempo. Siete degli appassionati dei giochi di Pokemon? Leggete anche il nostro speciale sul Pokemon Go Fest 2021 e la nostra guida alla scatto perfetto per New Pokemon Snap.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi un uscita. Se invece siete interessati all’acquisto di un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.