Pokemon Unite: rivelata la data di uscita su Android e iOS

Dopo l’arrivo su Nintendo Switch, che è avvenuto lo scorso Luglio, abbiamo finalmente la conferma della data di uscita della versione per dispositivi mobile iOS e Android di Pokémon Unite. Il gioco, che come genere è riconducibile al MOBA, è stato sviluppato da TiMi Studio (autore, tra le altre cose, di Call of Duty Mobile), in collaborazione con The Pokémon Company.

Pokémon Unite: ecco la data di uscita su dispositivi Android e iOS

La data di uscita della versione per dispositivi Android e iOS di Pokémon Unite è stata fissata per il prossimo 22 Settembre. L’annuncio è stato dato qualche ora fa tramite l’account twitter ufficiale del titolo. Insieme con l’annuncio, è stato pubblicato un breve trailer, all’interno del quale possiamo vedere alcuni momenti del gameplay della versione mobile del gioco. Sempre tramite lo stesso filmato, gli utenti sono stati invitati a pre-registrarsi al gioco per ottenere in cambio delle ricompense esclusive; alcuni di questi premi, che saranno di carattere estetico, sono poi mostrati nel video.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22! Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31el — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 18, 2021

Come si è detto in apertura, Pokémon Unite è un gioco MOBA, il cui gameplay prevede la contrapposizione di due squadre composte da 5 Pokémon l’una. Vincere questi duelli, che hanno luogo all’interno di arene dalle differenti caratteristiche, permetterà ai giocatori di far salire di livello i propri Pokémon e, quando si sarà raggiunto il sufficiente grado di crescita, di farli evolvere. Per riuscire fin da subito a essere competitivi, vi suggeriamo di leggere questa nostra guida, che illustra alcuni trucchi utili proprio per iniziare al meglio.

