Pokémon Spada e Scudo: chiesto un risarcimento a sei cifre ai leaker

I detentori dell’IP vogliono proprio acchiapparli tutti: i due leaker di Pokémon Spada e Scudo si trovano di fronte un conto salatissimo

Sapevamo che nel 2019 i due leaker di Pokémon Spada e Scudo avrebbero ricevuto una veemente querela da parte dei detentori dell’IP. Quel che non ci aspettavamo era che le ritorsioni si fossero fatte tanto salate. Quella che The Pokémon Company, fondata con l’investimento congiunto di Nintendo, Game Freak e Creatures, Inc., definisce una “ferita irreparabile” ora è quantificabile con un numero a sei cifre. Qualunque sia stato il tornaconto dei due imputati farà meglio a coprire le spese forensi: gli autori del leak stanno per trovarsi centocinquantamila dollari in meno sul conto.

Gran casino al casinò Rocket: doccia fredda per i leaker di Pokémon Spada e Scudo

Per la cronaca, i due leaker erano coinvolti nello sviluppo della guida strategica di Pokémon Spada e Scudo. Rompendo l’accordo di non divulgazione con la casa editrice della guida, il primo dei due è accusato di aver fotografato le pagine mentre l’altro dovrà rispondere di aver esposto “il pubblico globale” alle informazioni mediante Discord. Difficilmente dobbiamo ripetere perché The Pokémon Company tenesse tanto alla segretezza dei contenuti in questione. Nel caso, però, saremo ben lieti (più o meno) di ricordarvi quanto avvenuto con la tuttora aperta discussione circa il Pokédex Nazionale.

Per farla breve, Galar rimane l’unica regione vista finora a non supportare l’intero comparto faunistico che ha reso tanto nota e amata la serie. Stando agli stessi ragazzi di Game Freak, parte del motivo dietro questo taglio (233 creature in totale, qui sopra) era un focus maggiore sul motore grafico e sulle animazioni. In entrambi i casi però tale focus è stato visto dai fan come insufficiente a giustificare il taglio di contenuti. Contando anche i costi aggiuntivi per il trasferimento dei Pokémon dai giochi passati, il malcontento dei fan ha portato l’hashtag #GameFreakLied tra le tendenze di Twitter, minando marginalmente il marketing dei due giochi.

