Pokémon Scarlatto e Violetto: quali sono le novità?

Tutti i possessori di una Nintendo Switch sanno bene che a breve uscirà Pokémon Scarlatto e Violetto, un duo veramente pieno di novità e funzionalità

Come già detto ai tempi e rivelato dal primo trailer, Pokémon Scarlatto e Violetto uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 18 novembre, quindi fra poco più di una settimana, e l’hype dei giocatori è alle stelle soprattutto con le nuove creature ed i nuovi filmati di gioco. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione!

Pokémon Scarlatto e Violetto: continua a catturarli tutti!

La prima novità di Pokémon Scarlatto e Violetto consiste dunque in un nuovo trailer, che vi lasciamo qui sotto, con in sottofondo il brano “Celestial” del cantautore Ed Sheeran che mostra tutta una sfilza di succosi contenuti per gli amanti di questo brand. Un brand che, oramai da più di vent’anni, accompagna i giocatori di tutte le età in questo viaggio emozionante nel regno delle creature immaginate da Satoshi Tajiri.

Tornando a noi la campagna sarà dunque composta da tre storie principali e sono state aggiunte ulteriori meccaniche, come Terastillization e Tera Raid Battles, assieme alle cavalcature leggendarie e ad altre nuove creature come Greavard, Gimmighoul e Bellibolt, ma attenzione perché non è finita qui! Sembra che siano state aggiunte altre creature denominate per il momento “mostri” chiamate Great Tusk ed Iron Treads. Chi sono davvero e di che cosa sono capaci? Ancora un po’ di pazienza e lo scopriremo!

Comunque sia, mentre aspettiamo che il nuovo titolo dei mostriciattoli arrivi finalmente tra le nostre mani, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?