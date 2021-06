Pokémon GO: al via una petizione per il raggio d’azione dei Pokéstop

Proteggere il mondo dal raggio d’azione, unendo tutti i popoli con una petizione: i Pokéstop di Pokémon GO scatenano ancora le ire dei fan

Che quello di Pokémon fosse un brand dalla querela facile lo sapevamo tutti, ma con la petizione firmata da tantissimi giocatori di GO circa il raggio d’azione dei Pokéstop sappiamo che il sentimento è reciproco. Niantic ha annunciato ieri che a breve avremmo visto una riduzione della distanza minima che può intercorrere tra il giocatore e il disco da spinnare. Prevedibilmente, la reazione dei fan non si è fatta attendere: il post di Reddit che troverete qui sotto è solo un assaggio della raccolta firme aperta su Change.org, con l’intento dichiarato di ricevere quantomeno una risposta.

Pokémon GO, ovvero: quando dei Pokéstop il raggio d’azione fa rima con petizione

Niantic non vedeva l’ora che Pokémon GO tornasse a centellinare il progresso dei giocatori, ma la riduzione del raggio d’azione dei Pokéstop (per quanto non ancora in atto) è stata solo accolta da una petizione. A prendervi parte, a fronte della soglia richiesta di 75.000, le adesioni sono state già 66.400 e, in queste ultime ore, non fanno che aumentare. Vi lasciamo alla lettura del post originale, mirato a criticare la rimozione di “uno dei cambiamenti migliori degli ultimi anni” al gioco.

Quel che è certo è che bonus come quello per la nutrizione delle proprie creature dovremo tornare ben presto a sudarceli. I cambiamenti entreranno infatti in vigore al termine del Pokémon GO Fest di fine luglio, che per il gioco sicuro rappresenterà l’ultimo urrà. Non è solo per il rischio ridotto di assembramenti (con annessi contagi) che i fan stanno protestando, però. I giocatori più incauti sono infatti incappati in invasioni di proprietà privata e morti accidentali durante i primi anni di attività dell’app. Resta solo da vedere come reagirà Niantic, ma in linea di massima i pantofolai faranno meglio ad accettare i costi dei viaggi in aereo già da ora.

