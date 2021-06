Pokémon GO: l’inattesa utilità delle bacche in palestra

Le bacche di Pokémon GO nascondono più di una utilità: sfruttarle in palestra potrebbe rivelarsi più prezioso di quanto avreste pensato

Ebbene sì, allenatori: il ritmo da flebo con cui siete costretti a progredire in Pokémon GO potrebbe accelerare con un semplice trucchetto con l’utilizzo delle bacche in palestra. Tutto ciò che vi serve è uno di questi presidi in cui avete lasciato uno dei vostri campioni e, appunto, qualche bacca che vi avanza. Non importa a quale bacca stiate pensando, una vale l’altra. Non è neanche indispensabile che usiate i vostri sudatissimi mostri da oltre duemila Punti Lotta; vi serve solo che mangino per godere di un bonus molto, molto poco chiacchierato al di fuori del post su Reddit in cui è stato scoperto.

Bacche per uno spuntino in palestra: l’ossimoro remunerativo di Pokémon GO

Se nutrite uno dei Pokémon che avete lasciato in una palestra di GO con delle bacche, potreste ricevere degli oggetti solitamente relegati solo alla cattura delle creature. Proprio come stavate sospettando leggendo queste righe, avrete così diritto alla polvere di stelle e alle caramelle legate al mostriciattolo appena nutrito. Riportiamo qui di seguito il post in questione, che nonostante l’inglese incerto della scrittura sa bene come farci arrivare il messaggio.

La strategia non mira certo alla difesa di una palestra (quello è per quando volete raggranellare Pokémonete senza spendere), ma usare così una bacca che non vi serve si può dimostrare molto più utile dei Pokémon compagni. Non sappiamo se questa meccanica rimarrà dopo il repulisti di fine luglio che Niantic ha annunciato con toni trionfali, ma se non altro è un incentivo in più per uscire senza dover per forza abbandonare i confini statali. Quel che è certo è che la pacchia pandemica per pantofolai patologici sta decisamente per finire: mettetevi qualcosa di comodo, perché le scarpinate stanno per tornare.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa sorta di easter egg? Non sappiamo se questa meccanica rimarrà dopo il repulisti di fine luglio che Niantic ha annunciato con toni trionfali, ma se non altro è un incentivo in più per uscire senza dover per forza abbandonare i confini statali.