Pokémon GO: ai blocchi di (ri)partenza i bonus del dopo-Covid

Malattia vattene via: Pokémon GO esce di casa con svariati bonus per chi torna a prendere dell’aria (più o meno) fresca a partire da luglio

La pandemia sta finalmente per finire, salvo imprevisti, e per festeggiare Pokémon GO sta già escogitando i bonus per farci smettere di fare i pantofolai. Nel suo ultimo comunicato, Niantic ha riconosciuto che l’obbligo ad uscire di casa (in tempo di Covid) forse non era il dogma che avrebbe dovuto essere. Per questo, ci aspettano vari incentivi a bruciare calorie sotto il sole (senza che sia necessariamente quello di Okinawa). Questi bonus saranno distribuiti in modo scaglionato a partire dalla fine del prossimo mese, iniziando dagli Stati Uniti e dalla Nuova Zelanda. Allenatori, ci siamo.

I bonus (e i malus) di Pokémon GO

I primi bonus di Pokémon GO saranno quelli per l’esplorazione. Fino al primo di settembre potremo ottenere due biglietti Raid al giorno nei Pokéstop di ogni palestra, più doni garantiti e dieci volte l’esperienza bonus a cui siamo abituati per il primo spin di un nuovo Pokéstop. Gli incensi saranno più efficaci (e dureranno un’ora), a patto però che siamo in movimento; altrimenti funzioneranno come hanno sempre fatto. I doni dei Pokémon compagni saranno invece più frequenti, mentre il raggio d’azione di Pokéstop e palestre sarà (salvo eccezioni) riportato alla prossimità a cui eravamo abituati.

Buone notizie, invece, per i raid da remoto: loro sono qui per restare, in un “equilibrio” che Niantic sta ancora cercando. La Lega Lotte GO e la possibilità di affrontarsi (via codice QR, per gli amici dal rango di “buon amico” in su), similarmente, non ci obbligheranno più ad uscire necessariamente di casa. Potremo portare fino a 20 pacchi amicizia nello zaino, e potremo aprirne fino a 30 al giorno. La prima cattura del giorno, infine, ci darà il triplo di polvere di stelle ed esperienza. I cambiamenti sono previsti poco dopo il termine del prossimo Pokémon GO Fest.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità in arrivo?