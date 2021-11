Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: leak delle copie in rete

Perdono acqua le vecchie tubature di Sinnoh: un leak ha riempito la rete di spoiler su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Iniziamo rassicurandovi già da ora: no, non troverete qui i leak che si stanno diffondendo a macchia d’olio su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Purtroppo, però, non abbiamo altre buone notizie da dare in merito. Nonostante l’evidente meticolosità della Grande N e di The Pokémon Company per mantenere il loro ormai quasi proverbiale livello di riservatezza, alcune copie del gioco sono trapelate. Se non volete spoiler, abbiamo due buone notizie: la prima è che, se servisse ricordarlo, si tratta di una coppia di remake. Gli originali hanno raggiunto i tre lustri di età in Giappone.

Stop ai leak di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

L’altra buona notizia è che Nintendo sta già provvedendo alla rimozione di tutto il materiale emerso dai leak di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Fino al giorno in cui è prevista la loro uscita, prevista per il 19 novembre (ovvero venerdì di settimana prossima), dunque, le immagini di Sinnoh in cui vi imbatterete più spesso (nonché le uniche, qui) saranno quelle ufficiali. Il materiale finora trapelato circonda comunque gli aspetti meno eclatanti del gioco, come il menù principale, il Pokédex e qualche anfratto della mappa. Se però vorrete saperne di più in via ufficiale, vi rimandiamo alla nostra futura recensione.

It’s hilarious that, despite making media outlets jump through progressively more complex hoops to get review code, Nintendo / TPC still don’t seem to grasp that retail is where the leaks come fromhttps://t.co/Q74yPriWrm — Damien McFerran (@DamienMcFerran) November 7, 2021

Cogliamo l’occasione per segnalare che, in un clima che richiede alla stampa di settore sempre più discrezione, – come ci ricorda il tweet del redattore di Nintendo Life Damien McFerran – le copie non sono state trapelate da un sito di informazione. Si tratta invece di schede di gioco, e pertanto di copie fisiche non destinate alla critica. Ad ogni modo, alla stesura dell’articolo il materiale trapelato non va oltre l’incontro con il leggendario di copertina. Non resta che attendere il rilascio ufficiale dei due titoli per farvi sapere cosa ne pensiamo in modo approfondito.

