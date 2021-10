Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: Condividi Esperienza sempre attivo

L’apprendimento a buon mercato è presente anche in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il Condividi Esperienza è sempre attivo

Abbiamo menzionato parlando delle migliorie e delle facilitazioni presenti in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ma forse la situazione del Condividi Esperienza potrebbe non andare giù a tutti. La notizia viene dal sito Serebii di Joe Merrick, che ha fatto eco al gameplay offerto da Game Informer con un aggiornamento sulle feature presenti nel gioco. Tra queste spicca la versione moderna dello strumento, che tra i giocatori più competitivi rimane tuttora controversa. Come abbiamo avuto modo di vedere in Spada e Scudo, infatti, lo strumento non si potrà disattivare.

L’esperienza dà i suoi frutti in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ma non quando la condividi

Per chi non lo sapesse, il Condividi Esperienza contribuisce alla fama di Pokémon di “gioco di ruolo light”, se vogliamo, grazie alle semplificazioni delle convenzioni del genere di cui potremo godere anche in Diamante Lucente e Perla Splendente. Lo strumento in questione elargisce infatti i punti esperienza a tutti e sei i Pokémon della squadra, a prescindere dalla loro presenza in campo durante la battaglia. Chi preferisce allenarli alla vecchia maniera, naturalmente, tende a far combattere solo il membro del gruppo che ha bisogno di farsi le ossa, visti i vantaggi a cui ciò porta nel settore competitivo.

Serebii Update: Previews for Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl have been released revealing details including the addition of auto-save, Pokémon Storage details and Exp Share being active from the start. Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/UGMeJcET5q — Serebii.net (@SerebiiNet) October 13, 2021

Lo zoccolo duro dei giocatori professionisti era già stato avvertito al termine dello scorso Pokémon Presents, che ha chiarito quanto Spada e Scudo restino il principale teatro dei campionati. Tuttavia, i maggiori detrattori dell’apparente funzionalità “forzata” dello strumento puntano piuttosto il dito in direzione del tasso di sfida della serie principale. A tal proposito, tra le migliorie abbiamo i vari promemoria sull’efficacia tra i tipi in battaglia, l’accesso costante al PC e i salvataggi automatici. Un piccolo regresso, invece, a quanto pare risiede nel ritorno alle Macchine Tecnica monouso. Ne sapremo di più in seguito.

L'appuntamento è per il 19 novembre. Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei giochi finora?