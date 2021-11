Pokémon Diamante e Perla remake: è possibile catturare Arceus?

Coloro che hanno acquistato il remake di Pokémon Diamante e Perla, appena usciti per Nintendo Switch, si chiedono tutti la stessa cosa, ovvero, se è possibile catturare Arceus. Cerchiamo di scoprirlo assieme

Come catturare Arceus è sicuramente uno dei “crucci” principali di chi ha appena acquistato il remake di Pokémon Diamante e Perla appena usciti su Switch e dei quali abbiamo già parlato in maniera piuttosto approfondita.

Inoltre abbiamo già scritto anche delle altre guide su come ottenere altre creature leggendarie e misteriose, come, ad esempio, Rotom, Manaphy o Cresselia. Oltre a queste tecniche di cattura non dimenticatevi che abbiamo parlato anche della passione fotografia con il primo capitolo di Snap uscito in origine su Nintendo 64 prima di sbarcare sull’ultima console ibrida della Grande N.

Pokémon Diamante e Perla remake: come sarebbe a dire che è impossibile catturare Arceus?!

I fan del brand Pokémon, oggi ancora più felici per la pubblicazione del remake di Diamante e Perla, sono alla ricerca di capire come catturare Arceus. Pare infatti che la leggendaria creatura di Sinnoh sia sempre riuscita a sfuggire agli allenatori più incalliti inclusa nella versione su console originale.

Purtroppo pare che, come nella versione originale, non esista alcun modo di acciuffare la creatura leggendaria, tra le più belle della quarta generazione di giochi, ed arricchire così il proprio Pokédex.

Sono dunque in molti i giocatori a sperare che la creatura leggendaria sia inclusa in Legends e, una volta catturato lì, lo potranno trasferire. Al momento questo dettaglio è ancora avvolto nella nebbia più fitta, ma speriamo che il brand creato dal buon Satoshi Tajiri possa porvi rimedio il più presto possibile.

