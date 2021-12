PlayStation: il vicepresidente di PS Network accusato di pedofilia

Sony nelle scorse ore ha licenziato il vicepresidente senior di PlayStation Network, dopo che un video lo ha visto accusato di atti di pedofilia

Alcuni giorni fa il CEO di PlayStation Jim Ryan è stato tra i primi ad assumere una posizione piuttosto dura verso le vicende che vedevano coinvolte l’azienda videoludica Activision Blizzard, ritrovatasi in un vortice di scandali per via degli abusi e molestie denunciati da parte di alcuni dipendenti. Il capo di PlayStation aveva detto di ritenersi non solo scioccato e gravemente preoccupato per la situazione interna della compagnia, ma anche profondamente scoraggiato per il modo in cui essa avrebbe fatto fronte alla situazione, non mostrando di voler cambiare più radicalmente la cultura di discriminazione e molestie emersa negli ultimi mesi. Adesso, però, la stessa situazione potrebbe accadere con PlayStation, viste le recenti accuse di pedofilia rivolte al vicepresidente di PS Network.

Il video che accusa di pedofilia il vicepresidente di PlayStation Network

Pare infatti che degli scandali, stavolta in merito alla pedofilia, siano giunti anche alla porta della stessa PlayStation, andando a toccare la posizione di un esecutivo della compagnia, ovvero il vicepresidente di PS Network. George Cacioppo, protagonista di queste accuse, aveva assunto quel ruolo nel 2013. Adesso, sembra sia stato colto in flagrante da uno dei membri dell’associazione canadese “People Vs Predators”: questo gruppo si pone l’obiettivo di trovare e denunciare i vari crimini commessi verso i bambini e minorenni, con lo scopo di riportare fiducia nel sistema giudiziario e migliorarlo, e al contempo mantenere una comunità sicura dagli abusi.

Proprio attraverso questo video pubblicato dall’associazione, si può vedere lo stesso vice-presidente di PlayStation Network che viene fermato da uno membri di People Vs Predators: la persona che filma la scena lo accusa di aver parlato in modo consapevole con un ragazzo quindicenne su Grindr, un’app di incontri dedicata alla community gay, bisessuale e transessuale. L’esecutivo avrebbe condiviso con il ragazzo delle foto, cercando di adescarlo mandandogli suo indirizzo con lo scopo di avere un rapporto sessuale con lui.

L’uomo, con indosso una maglietta di PlayStation 5, si rifugia dalla telecamera chiudendo una porta dietro di lui. Poco dopo la pubblicazione del video, Sony ha confermato su Cnet il licenziamento di Cacioppo. Nonostante ciò, non si sa ancora se la polizia americana abbia intrapreso o meno delle misure a riguardo. Intanto, un membro di People Vs Predators su Kotaku ha motivato la diffusione del video, dicendo che la polizia non lavorerebbe con dei “cybergruppi” come loro.

