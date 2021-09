PlayStation Studios: ultimata una nuova importante acquisizione

Dopo Firesprite PlayStation Studios ha effettuato una nuova importante acquisizione, ve ne parliamo in questo nostro articolo

Sony,tempo fa, ha annunciato di aver acquisito e incluso nei PlayStation Studios Firesprite, uno sviluppatore con sede a Liverpool fondato nel 2012 da ex membri di SIE Studio Liverpool, dopo essere stato chiuso dal titolare della piattaforma, una nuova acquisizione nell’ottica di continua crescita della divisione first party del colosso nipponico ma ci sono ulteriori novità a riguardo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PlayStation Studios: Firesprite e Fabrik (la software house di The Persistence) entrano a far parte dell’organico

Firesprite, a sua volta, ha annunciato di aver ultimato l’acquisizione dello studio Fabrik, con sede a Manchester, portando l’organico dello studio a 265, le software house suddette entreranno quindi a far parte dell’organico dei PlayStation Studios. Fabrik è stata fondata dall’amministratore delegato di Firesprite, Graeme Ankers, nel 2014 e i due studi hanno recentemente collaborato al gioco survival horror multipiattaforma The Persistence.

In precedenza, Fabrik ha sviluppato The Lost Bear per PlayStation VR e Oculus Rift e Filthy Lucre per PS4 e PC. Vi lasciamo alle dichiarazioni di Ankers:

Sono lieto di annunciare che riuniremo Fabrik Games e Firesprite come parte del nostro entusiasmante passo successivo con PlayStation Studios. Sono un team di sviluppatori appassionati e impegnati, guidati da veterani del settore che hanno lavorato su molti franchise AAA. Non vediamo l’ora di rafforzare il nostro organico creativo mentre continuiamo il nostro viaggio per offrire esperienze davvero uniche ai fan di PlayStation.

Secondo l’annuncio di oggi, l’acquisizione di Fabrik Games “è avvenuta in connessione con l’ingresso di Firesprite in PlayStation Studios”. Prima della sua acquisizione, Firesprite aveva reclutato per due titoli: uno sparatutto multiplayer e “un’avventura narrativa oscura con obiettivi che definiscono il genere”. Il CEO di PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha dichiarato al momento dell’acquisizione di Firesprite quanto segue:

Dopo diversi anni di stretta collaborazione su diversi giochi, tra cui The Playroom (PS4) e The Playroom VR (PS VR), non potrei essere più felice di dare il benvenuto a Firesprite nella famiglia PlayStation Studios come nostro quattordicesimo studio. Firesprite è una software house creativa e ambiziosa, eccezionale nel creare esperienze incredibili che mostrano davvero il potenziale del nostro hardware. Le capacità tecniche e creative del team saranno fondamentali per far crescere il nostro catalogo stellare di giochi esclusivi e penso che sarete entusiasti di quello che verrà.

Che ne pensate di queste novità? fatecelo sapere qui in basso. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.