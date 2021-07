PlayStation Store: annunciati i saldi estivi 2021

Abbiamo una data per i prossimi saldi estivi di Sony: gli sconti più caldi di PlayStation Store del 2021 arriveranno molto presto…

Queste ore sono pregne di hype per tutti i fan di PlayStation, ora che Sony ha annunciato i saldi estivi del 2021 per lo Store. Abbiamo infatti una data per i prossimi risparmi, e sono veramente più vicini che mai. Stando ad una pubblicità emersa online in queste ultime ore, infatti, ci separano meno di ventiquattro ore alle prossime occasioni ghiotte per il marketplace di Sony. Si parla del 21 luglio o, per chiamarlo con un nome che renda giustizia alla buona notizia, nientemeno che di domani stesso.

Saldi per chi non ha soldi: i tagli di prezzo estivi di PlayStation Store per il 2021

La buona nuova di PlayStation Store e dei suoi saldi estivi va in tandem con la seconda chiamata del 2021 agli iscritti al servizio Direct. Sony ha infatti sorteggiato ancora una volta i detentori di un profilo PSN per una chance di acquistare una PS5 senza incappare nei bagarini completamente privi di scrupoli. Nonostante l’allegria imperante, però, Sony ha omesso un dettaglio: la lista dei titoli completa. Sappiamo dunque che verranno scontati nuovamente dei titoli per l’ultima console ammiraglia, ma non quali.

Summer Sale starts on July 21 on the PSN pic.twitter.com/lELcEIZSCt — Lbabinz  (@Lbabinz) July 20, 2021

Sappiamo ad ogni modo di poterci aspettare molti sconti tra giochi e DLC per la console dal lancio “migliore di sempre”, citando testualmente Jim Ryan. Nonostante qualche eccezione, la console ha tutte le carte in regola per spopolare sul mercato. Ricordiamo infatti che la concorrenza sta avendo dei problemi diversi tra loro. Mentre Xbox Series X e Series S stanno sempre soffrendo a causa di una grande penuria di scorte, Nintendo si trova nel pieno no-comment in merito alla possibile esistenza del fantomatico (e, possiamo dirlo, attualmente fittizio) modello Pro.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle potenziali offerte?