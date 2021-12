PlayStation: rumor su un possibile State of Play di dicembre

Diversi rumor diffusi in queste ore sul web fanno pensare all’arrivo imminente di uno State of Play da parte di PlayStation nel corso di questo mese

Solo due giorni fa, i The Game Awards 2021 hanno portato davanti agli occhi dei videogiocatori un grande numero di titoli in dirittura d’arrivo, o in via di sviluppo dai creatori dell’industria videoludica. Oltre al’ giochi prodotti da parte degli studi, sono stati effettuati diversi annunci da parte di Microsoft, come ad esempio i titoli che saranno lanciati in esclusiva su GamePass; al contempo, anche PlayStation ha sfoggiato le sue opere previste per i prossimi mesi, tra cui il tanto atteso Horizon Forbidden West ed un nuovo titolo da parte del creatore della raccapricciante saga horror di Silent Hill. Mentre si pensava che questo sarebbe stato l’ultimo palcoscenico su cui le due aziende sarebbero salite nel 2021, secondo dei recenti rumor sembra che PlayStation possieda ancora qualche novità da dover presentare.

Lo State of Play di PlayStation potrebbe tenersi anche a dicembre

Ogni anno, dopo la conclusione dei The Game Awards, è normale che spesso ci si ritrovi in un periodo alquanto scarno di notizie videoludiche, o di materiale nuovo su cui intavolare un discorso. Dopotutto, è vacanza anche per i membri negli studi di sviluppo, e una pausa per le festività è un buon modo per ridurre lo stress accumulato. Si ritiene inoltre improbabile che uno State of Play di PlayStation possa tenersi dopo aver mostrato nuove informazioni in un evento tenutosi poco prima. Tuttavia, secondo alcuni leak sarebbe ancora in programma un’ultima presentazione dell’azienda videoludica nipponica. I leak emergono da due fonti diverse: una è lo YouTuber Foxy Games, che aveva diffuso già prima dei TGA 2021 quello che sarebbe stato il nuovo gioco da parte di Quantic Dream, mentre la secondainvece appartiene alla testata AccNGT, anch’esso responsabile di alcune indiscrezioni riguardanti Star Wars Eclipse e i problemi interni di Rockstar nello sviluppo del seguito di GTA V.

L’ipotizzato State of Play di Sony non è stato confermato dalla compagnia, e rimane per questo ancora una notizia da prendere con la dovuta cautela. Secondo lo YouTuber, si avranno aggiornamenti entro la fine della prossima settimana. Inoltre, viene sottolineato come l’evento sia uno State of Play, e non un PlayStation Showcase o PlayStation Experience. La maggior parte degli utenti desidererebbe vedere certamente un gameplay dei titoli che ancora hanno esitato a farsi vedere, come God of War Ragnarok e il tanto agognato Final Fantasy XVI, ma comunque sia non resta che attendere la prossima settimana.

