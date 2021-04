PlayStation: Sony investirà quasi 200 milioni di dollari nelle esclusive

E non si parla di accordi di esclusività: 183 milioni andranno nello sviluppo di titoli first-party per PlayStation, garantisce Sony

Dopo un lungo periodo di accordi di esclusività su franchise di terze parti su PlayStation come le serie di Square-Enix, ora Sony intende investire quasi 200 milioni di dollari nei titoli first-party per le sue piattaforme. A darci quest’ottima notizia ha provvisto un colloquio tra il manifattore di console e i suoi investitori. Il direttore finanziario Hiroki Totoki ha svelato di portare il livello dei futuri investimenti a cime mai raggiunte fino ad ora, toccando quasi la cifra di cui abbiamo parlato nl nostro incipit. L’investimento è da intendersi da qui fino alla fine dell’anno fiscale, la prossima primavera.

I numeri di PlayStation sono davvero impressionanti, considerando le pochissime scorte di PS5 disponibili in tutto il mondo, ma è facile vedere la confidenza di Sony sotto un’altra luce considerando che gli ultimi profitti non si misurano in milioni di dollari, bensì in miliardi. 337 milioni di giochi sono stati venduti durante l’ultimo anno fiscale. Cinquantotto milioni e mezzo di questi titoli erano titoli first-party. Per fare due esempi a caso, The Last of Us e Spider-Man hanno venduto bene grazie anche al successo dei loro seguiti. Il gioco di Miles Morales, in particolare, è il quinto dalle maggiori vendite dell’ultimo anno.

Totoki (qui sopra) ha rivelato di voler “aumentare il personale” portando gli investimenti all’equivalente di 183 milioni di dollari (circa 20 miliardi di yen). Gli espliciti beneficiari saranno i titoli first-party. Questa promettente dichiarazione segue il rapporto finanziario per l’anno fiscale appena concluso (parliamo di marzo), in cui è emerso che quasi otto milioni di console sono volate via dagli scaffali. Sony non era mai stata così aperta su quanto intendesse investire nel proprio brand, prima di questa dichiarazione.

