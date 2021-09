PlayStation Showcase, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt arriverà su PS5 nel 2021

Durante il PlayStation Showcase è stato che il battle royale Vampire: The Masquerade – Bloodhunt arriverà su PlayStation 5 entro la fine dell’anno

Negli ultimi mesi i fan del franchise di Vampire non hanno avuto molti motivi per festeggiare: non solo il futuro di Bloodlines 2 è totalmente incerto, ma anche l’uscita di Swansong è stata rinviata all’anno prossimo. Uno spiraglio di luce arriva però dal PlayStation Showcase, in cui non solo è stato mostrato un trailer di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, ma è stato anchee confermato che il gioco sarà disponibile per PlayStation 5 già a partire dal 2021.

PlayStation Showcase, ecco il trailer di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Come è possibile vedere dal trailer diffuso in occasione dell’edizione di quest’anno del PlayStation Showcase, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt è un videogioco appartenente al genere battle royale. Il suo sviluppo è stato curato dal team di Sharkmob AB, che si occuperà anche della distribuzione. Questa sarà effettuata utilizzando la modalità free to play. Sempre grazie al filmato, abbiamo avuto modo di scoprire che il giocatore avrà modo di scegliere tra tre diversi clan di vampiri: Toreador, Nosferatu e Brujah; per ognuno di questi sono poi disponibili due diverse classi.

Sempre grazie al filmato, abbiamo avuto modo di apprendere che il gioco darà ampia possibilità di personalizzazione per quanto riguarda l’aspetto del proprio avatar. Come si è detto, l’uscita del gioco su PlayStation 5 è prevista entro la fine del 2021, ma al momento non è stata indicata una data specifica. Per scoprire tutti gli altri annunci avvenuti durante l’ultima edizione del PlayStation Showcase vi invitiamo a leggere il nostro articolo di riassunto.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita e sui principali annunci derivanti dalle fiere di settore. Se site interessati ad acquistare un videoglioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.