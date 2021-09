PlayStation Showcase, Uncharted: Legacy of Thieves arriva su PC e PS5

Nel corso del PlayStation Showcase che è andato in onda questa sera è stato annunciata la Uncharted: Legacy of Thieves Collection che comprende Uncharted 4 e Lost Legacy su PS5 e PC

Il PlayStation Showcase andato in onda questa sera è stato ricco di novità ed annunci. Dal remake di Knights of the Old Republic, passando per Forspoken, per arrivare a Gran Turismo 7 e God of War, i grandi nomi sono stati tutti presenti. Ci sono state anche alcune sorprese, come Project Eve, Marvel’s Wolverine e Marvel’s Spider-Man 2 e Sony non si è risparmiata annunciando anche l’arrivo di Uncharted 4 e L’Eredità Perduta su PS5 e PC. La collection prende il nome di Uncharted: Legacy of Thieves Collection e comprenderà le versioni migliorate e corrette delle avventure targate Naughty Dog originariamente uscite su PlayStation 4.

Uncharted 4 è originariamente uscito nel 2016, e ve ne abbiamo parlato ai tempi in una dettagliata recensione che potete trovare cliccando qui. L’Eredità Perduta è invece una sorta di spin-off standalone uscito l’anno successivo, e anche in questo caso abbiamo una bella recensione per voi. La Uncharted: Legacy of Thieves Collection è stata annunciata sul palco dell’evento Sony con un trailer dedicato, che potete trovare qua sotto.

Uncharted 4 e L’Eredità Perduta sbarcano su PC: ecco il trailer del PlayStation Showcase!

Un annuncio che cavalca l’onda della volontà di Sony di portare le sue esclusive di pregio degli scorsi anni anche su PC. Basti pensare a Days Gone, Horizon Zero Dawn e Death Stranding, per capire qual è la strada imboccata dall’azienda. Una strada che a noi piace, dobbiamo ammetterlo!

Avete visto il trailer di Uncharted: Legacy of Thieves Collection presentato nel corso del PlayStation Showcase andato in onda stasera? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!