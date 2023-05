PlayStation Showcase: al rumor si aggiunge Jeff Grubb

L’insider torna ad alimentare il chiacchiericcio sul PlayStation Showcase: ora è il turno di Jeff Grubb per un rumor molto… “insistente”

Negli ultimi tempi si è fatta strada un rumor nel merito di un apparentemente imminente PlayStation Showcase, e dopo parecchie voci di corridoio a riguardo tocca a Jeff Grubb rimettere insieme i pezzi. Noi stessi abbiamo alluso più volte al presunto leak, come ad esempio è successo parlando di Mortal Kombat XII. Ora, il noto insider ha ristretto il campo, ora che ci troviamo finalmente nel mese vociferato da settimane. Abbiamo dunque una finestra entro la quale aspettarci un annuncio ufficiale. O meglio, una possibile finestra: come sempre, vi invitiamo a prendere ogni notizia di carattere speculativo con le pinze.

Jeff Grubb prende coraggio con il rumor sul PlayStation Showcase di maggio

Su Twitter, Jeff Grubb ha dichiarato che “al momento” il PlayStation Showcase al centro del rumor è previsto nella settimana del 25 maggio. Abbiamo dunque un possibile margine di errore, mettendo la presentazione tra il 22 e il 28. In seguito, l’insider ha aggiunto che la presentazione può tenersi anche prima del 25, essendo il giorno in questione “probabilmente il più tardo della settimana”. Con un parallelismo involontario verso la suddivisione in fasi da parte del Marvel Cinematic Universe, il giornalista ha precedentemente definito l’evento “colossale” nel suo “stabilire la seconda fase di PS5”. Vi lasciamo al tweet.

I said “week of May 25” because that’s probably the latest that week it could happen. But it could happen earlier. I just don’t want to say week of May 21 and then people get mad when it doesn’t happen on a Sunday. — Grubb (@JeffGrubb) May 8, 2023

Stanno altresì emergendo altri leak in merito ai contenuti dell’evento, come un remake di Metal Gear Solid 3 (il secondo, dopo la versione per Nintendo 3DS) svelato come esclusiva PS5. Ci si aspetta una comparsata anche da Marvel’s Spider-Man 2, previsto quest’anno in una nostra recente notizia in cui avevamo alluso alla voce di corridoio. Il terzo elemento del toto-giochi è l’episodio multiplayer di The Last of Us, anch’esso al centro di un nostro reportage in cui anche la possibilità dello showcase ha fatto di nuovo capolino. I tasselli del mosaico in blu stanno trovando il loro posto, non c’è che dire!

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto è attendibile la voce secondo voi?