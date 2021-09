PlayStation Showcase, nuovo trailer per Marvel’s Guardians of the Galaxy

Sul palco del PlayStation Showcase che si è tenuto ieri sera c’è stato spazio anche per un nuovo entusiasmante trailer di Marvel’s Guardians of the Galaxy, in vista del lancio che si avvicina a passi da gigante

La conferenza del PlayStation Showcase, che anche noi abbiamo seguito in diretta, è stata fioriera di tante novità, nuovi annunci e molte sorprese. A partire dal remake di Knights of the Old Republic, siamo poi passati ad un esteso trailer di Forspoken, passando per un rinato Project EVE e arrivando a Gran Turismo 7 e God of War. Protagonista assoluta della serata è stata però Marvel, che ha portato sul palco non solo il già chiacchierato Marvel’s Spider-Man 2, ma anche un titolo interamente dedicato a Wolverine e sviluppato da Insomniac Games. E se ciò non fosse abbastanza e non vi fosse bastato tutto quello che del gioco si è visto finora, sono tornati anche i Guardiani della Galassia.

Annunciato nel corso dell’E3 2021 con data d’uscita prevista per il prossimo 26 ottobre, Marvel’s Guardians of the Galaxy arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC, nonché su Nintendo Switch con una release esclusiva su cloud. Del titolo è già stato mostrato davvero tantissimo, ma sul palco del PlayStation Showcase i ragazzi di Eidos Montreal e Square Enix non si sono risparmiati. Vi lasciamo il trailer mostrato durante la conferenza proprio qua sotto.

Sul palco del PlayStation Showcase ci sono anche loro, ecco Marvel’s Guardians of the Galaxy con un nuovo trailer!

Il trailer si apre con il Grande Unificatore, già visto in precedenti trailer, nel corso di un oscuro e crudele discorso. Discorso interrotto da Star-Lord che finge un attacco di cuore per, da quel che possiamo dedurre, distrarre l’Unificatore e prenderlo di sorpresa. E abbiamo già capito l’andazzo. Nel trailer viene anche mostrato Cosmo, un cane con superpoteri, intelligenza e l’abilità di comunicare telepaticamente. Vengono anche mostrate nuove scene di combattimento, sia a terra sia nello spazio, e a quanto pare ci sarà spazio anche per il dramma.

Avete visto il trailer di Marvel’s Guardians of the Galaxy presentato nel corso del PlayStation Showcase di ieri sera? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!