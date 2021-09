PlayStation Showcase: l’evento di settembre ha una data!

Novità in arrivo per i fan delle console in azzurro: abbiamo una data per un PlayStation Showcase pieno zeppo di annunci a settembre!

Ci aspettavamo l’annuncio di un Nintendo Direct per questo mese, complici rumor iniziale ed Indie World, e invece è Sony a colpirci come un fulmine a ciel sereno: sì, l’evento di settembre è realtà e PlayStation Showcase ha già una data. Nel suo ultimo post, infatti, l’account ufficiale ha svelato su Twitter quando dovremo sintonizzarci. Ci separa appena una settimana al prossimo showcase, che già da ora promette faville anche più del “solito” State of Play. Potete trovare il post qui sotto, per ora disponibile solo in inglese. Naturalmente, non mancheremo di darvi anche l’ora italiana.

La data di PlayStation Showcase è…

Non c’è bisogno di tenere l’alone di mistero ancora a lungo: la data del prossimo PlayStation Showcase è tra una settimana esatta. Giovedì 9 settembre, dunque, sapremo di più del futuro della console, ma per noi europei l’attesa sarà un pizzico più lunga. Contrariamente ai fortunelli d’oltreoceano e d’oltremanica, infatti, per noi l’ora X scatterà alle dieci di sera (ovvero l’una di pomeriggio per l’America e le nove di sera per il Regno Unito). Sony ci dice di segnarci la data sul calendario: noi siamo più pronti che mai, e naturalmente non mancheremo di tenervi informati in tempo reale.

 Save the date! PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/SN76KFLspG pic.twitter.com/KuN93OMq2d — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2021

La ripartenza dell’industria videoludica di settembre non ha mancato di darci i suoi segnali anche quest’anno, e si prospetta un altro anno promettente su ogni fronte. Ricordiamo infatti che pure la scena indie farà la sua parte, come ad esempio con l’apertura della campagna Kickstarter di River Tails: Stronger Together.

