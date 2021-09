PlayStation Showcase, svelato il perido d’uscita di Ghostwire: Tokyo

Questa sera si è tenuto il PlayStation Showcase e nel corso della presentazione è stata finalmente svelata la data d’uscita di Ghostwire: Tokyo

Ormai tante compagnie organizzano dei propri eventi online per presentare al pubblico i loro prossimi titoli e Sony ovviamente è tra queste. Questa sera infatti va in onda il PlayStation Showcase, la ricorrente presentazione dedicata ai giochi in arrivo per PS4 e PS5. La diretta dello show è disponibile su tutti i principali canali social di Sony e PlayStation, ma volendo potete seguirla anche tramite il nostro articolo live dedicato.

Nel corso dell’evento di oggi abbiamo visto tanti giochi molto interessanti e in mezzo a loro era presente anche un titolo di cui si erano perse le tracce. Ghostwire Tokyo infatti è tornato a mostrarsi durante un PlayStation Showcase e finalmente ora conosciamo anche il suo nuovo periodo d’uscita.

La data d’uscita di Ghostwire: Tokyo è davvero vicina!

Ormai era da un bel po’ di tempo che non si sentiva parlare di Ghostwire: Tokyo, ma per fortuna oggi abbiamo delle novità. Oltre a un nuovo video infatti è stata anche finalmente svelato il nuovo periodo d’uscita del gioco, cioè la primavera del 2022.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Ghostwire: Tokyo potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante il PlayStation Showcase. In caso vogliate saperne di più sulle novità mostrate durante la presentazione, non dovrete fare altro che dare un’occhiata al nostro sito. Inoltre, per avere una panoramica completa dell’evento, potete consultare il nostro articolo di recap che sarà pubblicato poco dopo la fine del PlayStation Showcase.

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile per PC e PS5 nel corso della primavera 2022. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.