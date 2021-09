PlayStation Showcase: rivelata la data di uscita di Tiny Tina’s Wonderlands

In occasione dell’edizione 2021 del PlayStation Showcase, è stata annunciata la data di uscita di Tiny Tina’s Wonderlands

la data di uscita di Tiny Tina’s Wonderlands, il nuovo spin off della nota saga videoludica Borderlands, è stata rivelata durante l’edizione di quest’anno del PlayStation Showcase. Durante l’esibizione, che i numerosi annunci susseguirsi l’uno all’altro, è stato anche mostrato un nuovo trailer del titolo, tramite il quale ci è stato possibile farci un’idea più precisa di quello che possiamo aspettarci dall’avventura fantasy ideata per noi da Tiny Tina.

PlayStation Showcase: ecco la data di uscita di Tiny Tina’s Wonderlands

Durante l’edizione 2021 del PlayStation Showcase è stato annunciato che la data di uscita di Tiny Tina’s Wonderlands è stata fissata per il 25 Marzo del 2022; per mettere le mani sul gioco, dovremo quindi aspettare ancora sei mesi. Dal filmato, nel quale sono presenti alcuni passaggi del gameplay, abbiamo avuto modo di apprendere che le sue meccaniche ricalcano quelle tipiche di Borderlans; dove il titolo prende le distanze dall’originale è nell’ambientazione, che si presenta come la versione parodica del tipico mondo fantasy. Lo sviluppo del titolo è curato da Gearbox Software, mentre la sua distribuzione sarà gestita da 2K Games. La sua uscita è prevista per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

L’arrivo del titolo era stato annunciato per la prima volta lo scorso Giugno quando, in occasione dello Summer Game Fest, un primo trailer era stato pubblico. A rendere ancora piuù interessante questo progetto c’è la sua particolare colonna sonora, che può contare sulla partecipazione di alcuni dei gruppi metal più popolari del momento. Tra di essi troviamo anche le giapponesi Baby Metal.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita e sui principali annunci derivanti dalle fiere di settore. Se siete interessati ad acquistare uno o più titoli per arricchire la vostra collezione, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.