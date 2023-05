PlayStation Showcase: annunciato ufficialmente il nuovo evento

Un nuovo PlayStation Showcase è stato appena annunciato da Sony ed è in arrivo a breve. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Facendo seguito alle voci di corridoio che si erano diffuse in rete negli scorsi giorni, ora la notizia sembra essere finalmente ufficiale: Sony ha infatti annunciato che nei prossimi giorni sarà trasmesso un nuovo PlayStation Showcase, il quale dovrebbe fornire un’interessante scorcio sui futuri titoli in sviluppo per la console del colosso nipponico. Possiamo quindi aspettarci nuove e succose novità riguardanti i progetti futuri. Siete pronti per scoprirli?

Annunciato ufficialmente un nuovo PlayStation Showcase

Dopo la conferma di non partecipazione all’E3 di quest’anno da parte di diversi big (tra cui anche la stessa Sony), e la conseguente cancellazione dell’evento, in molti si stavano chiedendo quando sarebbero giunte novità sui prossimi giochi in sviluppo per le varie piattaforme. Ora, per la gioia degli utenti PS che erano in attesa di scoprire i piani sui futuri titoli in arrivo, è di poco fa la notizia che un nuovo PlayStation Showcase si terrà proprio la prossima settimana.

See you soon! PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

L’evento dovrebbe essere incentrato principalmente sui nuovi titoli in sviluppo per PS5 e PS VR 2, e sarà trasmesso il prossimo mercoledì 24 maggio, alle ore 9pm BST (che da noi dovrebbe corrispondere circa alle 10pm). Tramite il comunicato reso pubblico sul sito, il colosso nipponico invita tutti i fan a seguire in diretta l’evento, il quale sarà infatti trasmesso in streaming sulle piattaforme Twitch e Youtube. Non resta che attendere la prossima settimana per scoprire cosa Sony ha in serbo per noi.

E voi che cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni sui nuovi titoli in arrivo?