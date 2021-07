PlayStation rimuove Japan Studio dalla lista dei team di sviluppo

Fine di un’era: Japan Studio non figura più nella lista dei team di sviluppo di PlayStation, Sony dice saluta una delle sue colonne portanti

Il sito ufficiale di PlayStation ha rimosso, in via altrettanto ufficiale, Japan Studio dalla lista dei suoi team di sviluppo. L’elenco, che annovera Insomniac Games, Naughty Dog e molti altri, ora non include più lo storico membro nipponico. A rimpiazzarlo ora abbiamo Team Asobi, ex divisione del team in sé, a cui dobbiamo il brillante titolo preinstallato in ogni copia di PS5, Astro’s Playroom. Non siamo propriamente estranei alla nuova Sony e alla sua tendenza a rinnegare occasionalmente il proprio passato, ma per i fan storici della hardware house potrebbe essere comunque un colpo non indifferente.

Japan Studio e l’addio di PlayStation

La rimozione poco cerimoniosa di Japan Studio dalle ali di PlayStation non dovrebbe sorprendere particolarmente. Sony ha infatti recentemente liquidato buona parte dello staff nel team di sviluppo in seguito ad un cambio della struttura organizzativa quest’anno. Lo studio è stato parte integrante di Sony sin dai suoi umili esordi con l’allora inedito Ape Escape, passando a franchise più recenti come Gravity Rush e Shadow of the Colossus. Questi sono solo pochi esempi, però, e difficilmente mostrano il pieno potenziale del colosso nipponico, specie per chi lo ha conosciuto e amato da sempre.

Stando alle persone più coinvolte e alle loro dichiarazioni alla stampa estera, si tratta in generale di profitti. Il team di sviluppo si è dimostrato meno lucrativo di altri, che hanno sfornato IP di Sony ben più note e blasonate. Questo fa eco al recente rapporto, secondo il quale l’insistenza di Sony sulle esclusive tripla A sta causando non pochi grattacapi ai team meno proficui agli occhi del titano delle console dalle tinte cobalto. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo cambiamento?