PlayStation: premio britannico al marketing per Sony

Sony vince un premio per il marketing di PlayStation sul suolo londinese: il London Underground in salsa PS5 conquista la rivista Campaign

Il lancio di PS5 ha colto il territorio britannico come un fulmine a ciel sereno, ma il secondo lockdown non ha fermato il brand PlayStation, in una campagna marketing che è valsa a Sony un premio. Ad assegnare questo riconoscimento è stato il periodico Campaign, che ha lodato l’audacia di una iniziativa dall’alto potenziale di fallimento con lo svuotamento della città interessata. Londra infatti ha riscontrato molto meno viavai del solito, ma per fortuna la viralità delle immagini offerte da Sony ha prevalso e la creatività è stata premiata. In tempo di pandemia, questo vuol dire tanto!

Pimp my (Underground) ride: come PlayStation e Sony vinsero la campagna marketing

La metropolitana londinese, o London Underground, vanta una delle insegne più iconiche al mondo, che per puro caso è identica al cerchio dei tasti PlayStation; Sony non ci ha pensato due volte e ha apportato delle modifiche creative alle insegne londinesi per la campagna di marketing. Potete vedere qui sotto il risultato: sebbene ora i nostri viaggi possano essere solo mentali, l’impatto virale non ha tardato ad arrivare. Oltre 34.000 profili Twitter hanno portato le suggestive e curiose nuove insegne in giro per il mondo, facendo vincere alle console dalle tinte cobalto la bizzarra scommessa.

Non contenta della sola segnaletica di Oxford Circus, Sony ha voluto spingersi ben oltre. Il sistema di trasporto pubblico di Londra ha collaborato volentieri, permettendo al manifattore nipponico di console di modificare a modo suo anche i nomi delle stazioni. Per un breve periodo, dunque, il franchise di Ratchet & Clank ha dato a Lancaster Gate il nuovo nome di Ratchet & Clankaster Gate. Altre modifiche sono state più discrete, come una semplice “s” che ha omaggiato Marvel’s Spider-Man: Miles Morales cambiando Mile End in Miles End. Un esempio come un altro dell’amore quasi infallibile tra Sony e il Regno Unito.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della trovata? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.