PlayStation Plus: annunciato un weekend multiplayer gratuito

Sony ha annunciato che il prossimo weekend il multiplayer sarà gratuito per tutti, anche ai non iscritti a PlayStation Plus

Sono oramai molti anni che il PlayStation Plus è divenuto un requisito fondamentale per poter sfruttare il multiplayer sulle console Sony (oltre a garantire l’accesso ad alcuni giochi di mese in mese). Dopo la parentesi PS3, difatti, sin dalla generazione scorsa la casa nipponica ha scelto di replicare il modello iniziato da Xbox, garantendo le funzionalità online soltanto agli iscritti al servizio. Capita, però, che spesso vengono indetti weekend in cui è possibile provare gratuitamente il tutto, come nel caso del prossimo, durante il quale chiunque, pertanto, potrà divertirsi online in compagnia di amici e sconosciuti

PlayStation Plus: multiplayer gratuito durante il prossimo week end

Come comunicato attraverso il tweet che vi proponiamo all’interno della news, difatti, Sony ha svelato che nel weekend compreso tra il 18 ed il 19 Dicembre, chiunque potrà avere accesso alle funzionalità online delle produzioni PS4 e PS5. Pertanto, sia che si parli di free-to-play (anche se generalmente questi titoli non richiedono l’abbonamento) che di titoli a pagamento, come Grand Theft Auto 5, NBA 2K22, e Call of Duty: Vanguard, l’accesso al multiplayer non richiederà di avere una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva.

Dive into the online multiplayer modes of your favorite PS4 and PS5 games without a PlayStation Plus membership during our Online Multiplayer Weekend from Dec 18 @ 12:01AM to Dec 19 11:59PM (local time) pic.twitter.com/WXMW4lUCYM — PlayStation (@PlayStation) December 13, 2021

Di sicuro, visto che comunque ci stiamo avvicinando alle festività natalizie (con un fisiologico aumento del tempo dedicato al gaming), questo weekend multiplayer gratuito non fa certo gridare al miracolo, ma si tratta comunque di un piccolo incentivo, utile a sperimentare le varie funzionalità online di tantissimi giochi.

Una mossa fatta anche per invogliare gli utenti ancora non paganti a dare una chance al servizio in abbonamento, nell’attesa di capire se la vociferata alternativa made in Sony a Xbox Game Pass finirà davvero per concretizzarsi.

Nell’attesa di saperne di più in merito, non possiamo fare altro che rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, oltre che consigliarvi di dare uno sguardo alle offerte legate al mondo dei videogiochi che potete trovare sulle pagine di Instant Gaming.