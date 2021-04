PlayStation Plus Video Pass: ecco in cosa consiste il nuovo servizio di Sony

PlayStation Plus Video Pass è il nome del servizio che Sony sta testando su un territorio specifico. Vediamo insieme di cosa si tratta

Ieri, diversi siti hanno riferito di un logo per qualcosa chiamato PlayStation Plus Video Pass, oltre a questa descrizione: “Un nuovo vantaggio disponibile per un periodo di tempo limitato su PlayStation Plus… PS Plus Video Pass è un servizio in prova che sarà attivo dal 22/04/2021 al 22/04/2022. Il vantaggio dell’abbonamento è disponibile per gli utenti di PS Plus in Polonia. “

Oggi, Sony ha confermato che Video Pass sarà un “servizio di prova” che durerà un anno in Polonia, lo ha riferito Nick Maguire, vicepresidente dei servizi globali di Sony Interactive Entertainment, in una recente intervista. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PlayStation Plus Video Pass: ecco perché il servizio per ora è disponibile solo in Polonia

Maguire ha affermato di aver utilizzato i dati per determinare dove tenere il test e Sony avrebbe monitorato la popolarità del servizio prima di decidere se valutare l’ipotesi di lancio completo. Al momento, PlayStation Plus Video Pass consente agli utenti PS4 e PS5 in Polonia di poter vedere più di 20 film e programmi televisivi Sony Pictures a condizione di essere in possesso di un abbonamento PlayStation Plus attivo. È previsto che vengano aggiunti altri contenuti ogni tre mesi. Alla richiesta di maggiori dettagli sul motivo per cui Sony utilizza il mercato polacco per il test, Maquire ha risposto:

Sappiamo molto bene di avere un’ampia base di giocatori in Polonia che si distinguono per il loro impegno e la loro attività in rete e sui social media. A loro piace anche usare le piattaforme VoD. Per noi, questa è la combinazione perfetta, il mercato perfetto, per introdurre un servizio di test come parte del programma PS Plus e vedere cosa ne pensano i nostri utenti chiave.

Tutto sommato, PlayStation Plus Video Pass si prospetta come una novità interessante per quanti hanno sottoscritto un abbonamento PlayStation Plus, ed è difficile immaginare che Sony non trasferisca il servizio in altri territori se quest’ultimo si dimostrerà anche solo lontanamente popolare. Come la PlayStation Plus Collection e la Play At Home Initiative, questa sembra una mossa progettata per competere con Game Pass di Microsoft, che ora, secondo quanto riferito, ha più di 23 milioni di abbonati.

Il mese scorso, Sony ha annunciato che interromperà i noleggi e gli acquisti di video sul suo negozio online il 31 agosto 2021. Sebbene ciò significhi che gli utenti non saranno in grado di acquistare nuovi contenuti video, continueranno ad avere accesso agli acquisti che hanno già. fatto.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.