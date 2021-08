PlayStation Plus: leak dei giochi gratis di settembre

Igiochi gratis di PlayStation Plus per il mese di settembre sono protagonisti di un leak: ecco quali titoli potrete giocare gratuitamente

Non è la prima volta che succede, ma i giochi gratis di PlayStation Plus sono al centro di un leak anche per il mese di settembre. L’informazione in merito viene da un forum francese; solitamente è un genere di fonte poco affidabile, ma in questo caso l’autore del primo post ha verificato la veridicità della fuga di informazioni. Che poi la cosa sia stata fatta per accontentare i moderatori è un altro paio di maniche; in questo modo possiamo riportarla anche noi. Alcuni di questi titoli li conosciamo già, e si tratta di una line-up di tutto rispetto. Senza ulteriori indugi, partiamo con l’elenco.

I giochi gratis nel leak di settembre di PlayStation Plus

Il primo dei giochi presenti nel leak, gratis per il mese di settembre, è Overcooked: All You Can Eat, di cui abbiamo già avuto modo di spendere buone parole su Switch e che porta non pochi contenuti su PS5 per gli iscritti a PlayStation Plus. Parliamo di una versione 4K dei due folli simulatori culinari di Team17 che aggiunge ai due singoli giochi degli ulteriori contenuti extra. Su PS4, poi, abbiamo invece Predator: Hunting Grounds, lo sparatutto in multiplayer asimmetrico in cui potremo scegliere se stare dalla parte dell’umanità o se prendere invece le redini di Predator.

Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2, and Predator: Hunting Grounds https://t.co/Uo6mvHOyto — GamesRadar+ (@GamesRadar) August 30, 2021

Come tondeggiante ciliegina sulla torta, infine, abbiamo le gesta dell’agente 47 in Hitman 2. Nel gioco accompagneremo la creatura del dottor Otto Wolfgang Ort-Meyer in giro per il globo, a caccia di bersagli in location esotiche da esplorare liberamente. Nell’attesa, se volete siete ancora in tempo per fare vostri i titoli PlayStation Plus di agosto, a loro volta precedentemente protagonisti di un leak. Parliamo nello specifico di Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, di Tennis World Tour 2 e di Hunter’s Arena: Legends. Nel loro caso è stato il sito stesso di Sony a lasciarsi sfuggire l’indiscrezione!

