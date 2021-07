Con un po’ di anticipo e in un giorno strano come il sabato, scopriamo insieme quali sono i giochi gratis su PS4 e PS5 per gli abbonati al PlayStation Plus del mese di agosto

Non ce lo aspettavamo, considerando che solitamente Sony svela i giochi gratis del PlayStation Plus l’ultimo mercoledì del mese, ma siamo al penultimo sabato di luglio, fa davvero caldo e a quanto pare gli abbonati del servizio a pagamento di casa PlayStation possono già sfregarsi le mani… forse. Non sappiamo se sia successo perché voluto o per una svista, ma Sony ha rivelato le prossime aggiunte alle librerie dei suoi abbonati tramite un post sul sito ufficiale. Prepariamoci dunque a salutare i giochi gratuiti di luglio 2021, e addentriamoci ancor più in questa cocente estate videoludica con quella di agosto 2021. Sperando in un po’ di tregua e di refrigerio, ma ci crediamo poco.

Luglio col bene che ti voglio… arrivederci!

Se lo scorso mese abbiamo potuto mettere mano su A Plague Tale: Innocence, Call of Duty Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds, questa volta l’offerta di casa Sony sembra alquanto stramba e poco incentivante, per lo meno ad una prima occhiata. Il gioco trainante di questo mese è sicuramente Hunter’s Arena Legends, che già si sapeva sarebbe stato il titolo esclusivo PlayStation 5 gratis disponibile per gli abbonati. Ad accompagnarlo, troviamo Tennis World Tour 2 e Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville. Scopriamoli insieme.

Hunter’s Arena Legends – PlayStation Plus Agosto 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Hunter’s Arena Legends è il nuovo battle royale targato Mantisco che è stato svelato nel corso dell’ultimo State of Play. Era già stato annunciato come titolo gratuito dell’offerta del Plus di agosto e vi permetterà di vivere un’epica battaglia tra demoni e cacciatori. Gli avversari potranno essere controllati dal pc o da altri giocatori e Hunter’s Arena Legends ha dalla sua, per lo meno da quel che abbiamo potuto vedere, un editor piuttosto variegato e che si sviluppa con l’avanzare di livello dei personaggi.

Il gioco ci porterà a vivere un mondo ispirato all’Asia e ad impersonare un Cacciatore in eterna lotta con fortissimi demoni e altri Cacciatori. Pur essendo un battle royale, potrete anche esplorare vari dungeon e sconfiggere imponenti boss. Non dovrete quindi essere in eterna lotta con gli altri giocatori. Insomma, un ottimo modo per iniziare l’offerta dei giochi gratis per gli abbonati al PlayStation Plus dell’incombente agosto 2021!

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville – PlayStation Plus Agosto 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Plants vs. Zombies è un franchise che si è andato evolvendo moltissimo nel corso degli anni. Dall’essere un semplice tower defense si è passati, via via, attraverso una grande varietà di generi fino ad arrivare a La Battaglia di Neighborville, un vero e proprio sparatutto online. Sviluppato da PopCap Games e pubblicato da Electronic Arts, il titolo è arrivato su tutte le console della scorsa generazione e su PC, riscuotendo un discreto successo.

Con 23 classi personalizzabili, nove delle quali completamente nuove per il franchise, La Battaglia di Neighborville vi porterà a vivere emozionanti battaglie multiplayer con tutte le modalità già note agli amanti del genere. Insomma, nonostante possa non sembrare esattamente così, se date una possibilità a Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville potreste davvero stupirvi e passare diverse ore in compagnia dei vostri amici e del divertimento.

Tennis World Tour 2 – PlayStation Plus Agosto 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Ultimo dei giochi gratis dell’offerta del PlayStation Plus di Agosto 2021 è Tennis World Tour 2 che, come è facile intuire, è un gioco di tennis. Sviluppato da Big Ant Studios e pubblicato da Nacon, il titolo è uscito nel corso del 2018 su PC e console della scorsa generazione, ricevendo un discreto successo sia tra il pubblico sia agli occhi della critica specializzata, specialmente dopo il disastro che fu il primo capitolo.

Nonostante sia un po’ grezzo e poco rifinito, il gioco risulta essere particolarmente divertente pad alla mano, specialmente per tutti gli appassionati di tennis. Specialmente considerando che questi ultimi non hanno poi grandi cose da giocare, ormai, vista la penuria di videogiochi dedicati al magico mondo delle racchette!

Buon divertimento!

Ed ecco qui i giochi gratis del mese di Agosto 2021 per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Un’offerta decisamente bizzarra e poco rivolta al grande pubblico, ma che saprà comunque donarvi ore di divertimento. Voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!