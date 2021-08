PlayStation Now: annunciati i giochi di Agosto

Sono stati annunciati tramite un articolo su PlayStation.Blog i giochi che andranno ad aggiungersi all’offerta di PlayStation Now durante il mese di Agosto

Tramite un articolo su PlayStation.Blog, sono stati annunciati i giochi che andranno ad accrescere l’offerta di PlayStation Now durante il mese di Agosto. Il servizio cloud, che in Italia è disponibile da Marzo del 2019, è accessibile tramite PlayStation 4, PlayStation 5 e PC; al momento, il suo catalogo comprende più di 800 titoli, tra i quali molti giochi originariamente usciti per PlayStation 2 e PlayStation 3.

PlayStation Now: ecco i giochi aggiunti ad Agosto

Il servizio di PlayStation Now, a partire da Agosto, si arricchisce di tre nuovi titoli: NieR: Automata, sviluppato da Square Enix, Ghostrunner, la cui realizzazione è stata curata da 505 Games, e Undertale, dello studio di sviluppo giapponese 8-4. Nier: Automata, che rimarrà sulla piattaforma sino a Novembre, è un action RPG dall’ambientazione fantascientifica. Ghostrunner è invece un titolo action in prima persona, che combina un sistema di esplorazione basato sulla simulazione del parkour a un stile di combattimento frenetico. Infine, Undertale è un particolare RPG con veduta area, in cui il giocatore interpreta un bambino in fuga da un mondo abitato da mostri.

Con Neir: Automata il catalogo si arricchisce di un titolo di grande successo, che quest’anno è tornato a far parlare di se anche grazie all’uscita di una nuova versione del suo predecessore: Nier Replicant. L’aggiunta di Undertale è altrettanto rilevante: il titolo, che di recente è stato reso disponibile anche tramite Xbox Game Pass, è un autentico cult ed è uno dei pochi videogiochi indipendenti ad essere divenuto rilevante anche nella cultura nerd mainstream.

