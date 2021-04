PlayStation vuole portare i suoi giochi più famosi su mobile

Dopo il recente annuncio sui piani strategici di Sony, l’azienda si mostra intenzionata a portare in un prossimo futuro i più famosi giochi PlayStation su mobile

Sony si è sempre distinta per i suoi titoli. A differenza della concorrenza, infatti, la compagnia ha sempre puntato sul grande valore percepito dal pubblico dei suoi brand principali. Se pensiamo a PlayStation infatti, non possiamo non pensare a esperienze in single player quali The Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn e tantissimi altri. Tuttavia, un’azienda ha bisogno di rinnovarsi per stare al passo con la concorrenza e il recente interesse verso il mercato mobile sembra evidenziare in questo, la prossima direzione futura. In queste ore si parla della volontà di Sony nel portare su mobile i più famosi giochi PlayStation.

Sembra che in futuro vedremo i più importanti giochi PlayStation su mobile

Un recente report ha messo luce sui cambiamenti di priorità di Sony. Le notizie parlano della volontà dell’azienda nel non voler più proseguire la strada dei AA, o più in generale, dei giochi minori. Tutte le risorse per il comparto gaming saranno dedicate allo sviluppo di titoli AAA. Nonostante questo, altre notizie sembrano suggerire un ulteriore cambio di direzione. Di recente infatti, l’azienda ha divulgato delle offerte di lavoro, tra le quali compare un posto a capo della PlayStation Studios’ mobile division.

Questo sembra esplicitare l’entrata di Sony nel mercato mobile. Nell’offerta si specifica che il lavoro è mirato allo “sviluppo di una strategia relativa ai giochi mobile per i PlayStation Studios e a dei piani per opportunità di crescita future”. Lo scopo è quello di espandere lo sviluppo di giochi dalle console e PC, al mobile e ai Live Services, con un focus sull’adattamento dei più popolari franchise PlayStation su mobile. Il mobile ha sicuramente un alto potenziale, lo dimostrano il successo di titoli quali Genshin Impact e PUBG. Sarà interessante vedere come i brand di punta di Sony faranno il salto nella moderna scena mobile.

