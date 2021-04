PlayStation e Firewalk Studios annunciano una nuova partnership

PlayStation e Firewalk Studios hanno annunciato la partnership per un nuovo titolo originale

Nonostante non si conosca ancora nessun dettaglio di questo grande progetto, la partnership tra PlayStation e Firewalk Studios è stata confermata. Insieme, hanno annunciato che da oggi collaboreranno per la creazione di un nuovo multiplayer originale, mettendo il tutto nero su bianco sul PlayStation Blog. Il post in questione, realizzato niente di meno che da Tony Hsu, capo di Firewalk Studio, lascia però un profondo senso di curiosità insoddisfatta. In quelle righe, infatti, non è stato rivelato esattamente a cosa stiano lavorando. Sia il genere, che l’ambientazione, che i dettagli relativi al gameplay, restano per il momento ancora avvolti da un alone di mistero.

Confermata e resa pubblica la nuova partnership tra gli studi PlayStation e Firewalk

Cosa nascerà da questa inaspettata partnership PlayStation-Firewalk Studios? Come spiega Hsu, Firewalk è composto da un team estremamente esperto. La maggior parte dei ragazzi che lo compongono, hanno già lavorato anche per l’azienda statunitense Bungie Studios, famosa per la pubblicazione di videogiochi del calibro delle saghe Destiny e Halo. Lo stesso Hsu, come già noto, è l’ex direttore generale, nonché vicepresidente senior di Destiny. Tra gli altri componenti rilevanti della squadra troviamo Ryan Ellis, direttore creativo di Destiny ed Elena Stiegman, produttrice di Guitar Hero II, Bioshock Infinite e diversi capitoli di Destiny.

Oggi, siamo entusiasti di annunciare una partnership con Sony Interactive Entertainment per il nostro nuovo gioco multiplayer originale. Per il nostro team, l’opportunità di creare nuovi mondi e ispirare momenti più sorprendenti per i giocatori di tutto il mondo è il fuoco e l’ambizione che ci fa andare avanti. Il team PlayStation ha un profondo amore e rispetto per il mezzo dei giochi e alcune delle migliori competenze e capacità al mondo per contribuire a trasformare le grandi ambizioni in realtà.

Quelle poco sopra, sono solo alcune delle parole postate da Tony Hsu. Egli ha continuato sottolineando il fatto che tutti stiano già lavorando allo sviluppo del gioco senza perdere tempo. Anche se non è stato svelato nulla, alcune caratteristiche del nuovo lavoro possono essere dedotte dal post in questione. Il fatto che Hsu sottolinei in modo marcato il fatto che, durante i test, abbiano giocato in team, lascia trasparire il fatto che possa trattarsi di un gioco a squadre. Sebbene sia impossibile essere troppo entusiasti per il progetto Firewalk, di cui non si conosce nulla, l’hype è alle stelle grazie al fatto che PlayStation tende a dare il suo meglio quando si tratta di partnership esclusive (Godfall a parte).

Fino a quando non avremo più informazioni, tutto ciò che possiamo fare è aspettare.