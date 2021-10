PlayStation: Sony annuncia la data dello State of Play di ottobre

Come di consueto, Sony terrà anche questo mese di ottobre uno State of Play sui titoli PlayStation, annunciando ufficialmente la data in cui si terrà

Già da qualche anno ormai ogni informazione più importante di Playstation è stata data con degli aggiornamenti periodici attraverso gli State of Play. Queste presentazioni sono spesso dedicate ai nuovi videogiochi in via di sviluppo, alle acquisizioni di studio o IP, alla presentazione di periferiche e servizi dedicati ai videogiocatori PlayStation. Tra gli annunci più di rilievo, c’è stato il VR ufficiale o anche il PS Now, che viene adesso utilizzato un po’ come una sorta di Game Pass da parte di Sony, anche se il confronto avrebbe un risultato piuttosto ovvio su chi la spunti in fatto di utilizzo e popolarità tra i fan.

PlayStation: ecco la data del prossimo State of Play di ottobre

L’ultimo State of Play di Sony risale al 9 settembre, e in esso sono stati mostrati trailer di titoli decisamente importanti: tra essi, ricordiamo il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, che arriverà anche su PC; e non è potuto poi mancare anche il blockbuster Spiderman 2, che assicura di certo un seguito decisamente invidiabile; ed infine, tra i titoli più rilevanti c’è stato l’attesissimo God of War Ragnarok.

A new State of Play is heading your way next Wednesday, October 27 starting at 2:00pm PT / 10:00pm BST. Full details and what to expect: https://t.co/EnDyyYGqBc pic.twitter.com/MeUjdW7wIa — PlayStation (@PlayStation) October 22, 2021

Stavolta, nel nuovo State of Play di Sony annunciato direttamente sul sito ufficiale PlayStation, ci sarà più focus sui titoli in arrivo per PS5 e PS4, e sviluppati da studi esterni. Nel post viene descritto come la presentazione durerà all’incirca venti minuti, e tratterà titoli già annunciati, insieme anche ad alcune novità inedite che giungeranno nei prossimi mesi dai partner di tutto il mondo. Infine, Sony dichiara che la data in cui avverrà lo State of Play di PlayStation è programmata per mercoledì 27 ottobre.

