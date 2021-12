Playstation: annunciata l’acquisizione dello studio Valkyrie Entertaiment

Poco dopo il termine dei The Game Awards 2021 è stata annunciata da parte di PlayStation l’acquisizione dello studio Valkyrie Entertaiment

La notte tra il 9 e il 10 dicembre si sono tenuti i tanto attesi The Game Awards di quest’anno, e sono state effettuate diverse interessanti rivelazioni nel corso dell’evento. Essendo il più grande palcoscenico disponibile nell’ultimo mese dell’anno, è probabile che non ci saranno ulteriori novità da annunciare in queste ultime settimane prima che scocchi l’arrivo del 2022. Anche per questa ragione, sia Sony o Microsoft hanno sfruttato il tempo a loro disponibile per mostrare ulteriormente i titoli in arrivo sulle loro piattaforme, ma chiaramente hanno dovuto lasciare spazio anche alle altre aziende partecipanti. Sarà forse anche per questo che il capo di PlayStation Studios ha annunciato poco dopo l’acquisizione dello studio Valyrie Entertaiment.

L’acquisizione di Valkyrie Entertaiment da parte di PlayStation

Hermen Hulst, capoccia di PlayStation Studios, ha voluto rivolgersi a Twitter per annunciare l’acquisizione di Valkyrie Entertaiment, che andrà a rimpolpare le file dei suoi studi. Si tratta di un team di sviluppo stabilito a Seattle e fondato nel 2002, che ha da tempo collaborato nella realizzazione di diversi titoli con altri studi videoludici. Un esempio dei lavori a cui hanno partecipato sono il più recente Halo Infinite, Forza Motorsport 7, il reboot di God of War e diversi titoli third party come League of Legends e La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra. Inoltre, già da settembre si sapeva che Valkyrie Entertaiment avrebbe co-sviluppato anche la nuova opera di Santa Monica, God of War Ragnarok.

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5 — Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021

Non si tratta quindi di uno studio videoludico incentrato sulla produzione di singoli titoli, ma non per questo esso non risulterà utile alle ambizioni di PlayStation, anzi. In una dichiarazione stampa, Hermes Hulst afferma come Valyrie Entertaiment sia uno studio con forti abilità di adattamento e molto rispettato, con produzioni di grande qualità attraverso tutte le piattaforme, che spaziano per un’ampia varietà di generi. Le capacità di Valkyire Entertaiment sono dunque le benvenute da PlayStation Studios, ricordando come Sony stia iniziando ad aprirsi sempre di più ai mercati esterni ai soli dispositivi di gaming casalingo. Mentre Valkyrie Entertaiment sembra trovarsi al lavoro su due giochi non annunciati e neanche prodotti da altri team (e dunque i loro primi titoli originali) Sony ha potuto inserire una nuova recluta tra i suoi studi.

