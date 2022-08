PlayStation 5: confermato ufficialmente DualSense Edge per PS5

I rumor sul controller PS5 erano veritieri: PlayStation 5 ha un nuovo metodo di input “Pro”, date il benvenuto al nuovo DualSense Edge

Con tutti i rumor che si sono accavallati nel corso delle ultime settimane, è palese che la Gamescom avesse il “compito” di confermarne qualcuno, prima o poi: ebbene, le voci sull’equivalente PS5 del controller Elite di Xbox erano fondate, ora che Sony ha rivelato ufficialmente DualSense Edge per PlayStation 5. Questo controller è il primo mai rilasciato dal titano azzurro ad essere interamente personalizzabile. In altre parole, come ha ricordato anche il post sul blog ufficiale in merito, gli input possono essere interamente rimappati. O disattivati. La sensibilità delle leve e le zone morte sono anch’esse parte dell’equazione, e lo stesso vale per la portata dei grilletti.

“Ow, the Edge”: la versione Pro del DualSense di PS5 porta la personalizzazione su PlayStation 5

I giocatori PS5 possono anche salvare più profili di controllo sui propri DualSense Edge e cambiare al volo i metodi di input di PlayStation 5. C’è anche un tasto Fn, in modo non dissimile dalle tastiere per computer, per accedere alle impostazioni. Tra queste ultime, spiccano il volume del gioco, quello delle chat, il cambio tra i profili salvati e molto altro. Naturalmente, anche la cima delle leve e i tasti dorsali sono intercambiabili. I tre tipi di scocche annoverano una variante standard, una concava e una convessa in base alle necessità dei nostri polpastrelli. Potete vedere il tutto in azione nel trailer qui sotto.

Le leve stesse sono intercambiabili, ma sono l’unico aspetto di questo strepitoso controller a non venire incluso nella confezione. Tornando a ciò che invece troverete nel pacchetto, oltre al cavo di tipo USB-C per il caricamento, Sony vi fornirà anche una custodia per portare con voi il controller. Ciò che il secondo colosso nipponico non ha fornito, piuttosto, sono gli aspetti più salienti. Ci duole informarvi, infatti, di non essere informati circa prezzo e data di uscita. Naturalmente, Sony non ha mancato di specificare che avremo più dettagli “nell’arco dei mesi a venire”. E menomale, con la salivazione che ci hanno messo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa attesa ma inattesa novità? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.