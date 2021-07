PlayStation 5: in arrivo il primo SSD compatibile da Seagate

Con Seagate Sony dice di sì agli SSD: dopo un’attesa eterna, è finalmente in arrivo il primo ad essere compatibile con PlayStation 5

A quanto pare, finalmente da Seagate è in arrivo il primo SSD ad essere compatibile con PlayStation 5. La console di Sony si è sempre dimostrata un po’ schizzinosa con i supporti di memoria, ma finalmente le porte si stanno aprendo e non è un modo di dire. Alludiamo alle porte m.2 di PS5, famigerate tra i fan per essere rimaste inaccessibili fino ad ora. Essendo la console ammiraglia della “Grande S” meglio nota per le sue velocità folli di lettura dei dati, è più che normale che i giocatori abbiano voluto evitare di ricorrere ai “soliti” hard disk. A quanto pare ce n’è finalmente uno che risponde alle loro preghiere.

Finalmente un SSD compatibile con PlayStation 5, grazie a Seagate

I requisiti minimi vedono PlayStation 5 in grado di leggere dati alla velocità di 5500 megabyte al secondo, e ora Seagate ha raccolto il guanto di sfida con il primo SSD compatibile. La velocità di lettura dati, per il nuovo supporto di memoria, si aggira infatti sui 6900 megabyte, che in fase di scrittura sale anche a quota 7300. Con dei simili numeri da capogiro, è più che naturale che la stampa estera sia saltata alle conclusioni: nello specifico, Jeff Park di Seagate ha apertamente confermato che l’SSD è nato dalla sinergia con la stessa Sony, al fine di includere anche una ventola nonostante il poco spazio rimasto nella console.

Il tempismo dell’uscita di questo nuovo disco rigido potrebbe non essere più azzeccato di così. L’attesa dello sblocco della porta m.2, per i fan di Sony, è stata eterna, ma il manifattore di console ha lasciato intendere di voler porre fine alla tirannia dei 667 gigabyte (spazio interno di PS5, reso insufficiente dalle grandi dimensioni dei titoli next-gen) prima di fine agosto. Caso vuole che sia proprio nel mese ormai dietro l’angolo che Seagate intende rilasciare l’SSD, partendo da un prezzo minimo di 199 dollari australiani per un modello base da 500GB e arrivando fino ai 1429 richiesti per il modello da 4TB senza ventola.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo SSD? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.