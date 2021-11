Play Has No Limits arriva anche a Milano

Sony ha recentmente dato il via alla campagna di comunicazione Play Has No Limits che ora è arrivata addirittura fisicamente nel cuore di Milano

Sony è un’azienda molto importante e di conseguenza quando organizza delle campagne pubblicitarie pensa sempre in grande. Durante lo State of Play di ottobre Sony ha lanciato la sua nuova campagna di comunicazione chiamata Play Has No Limits, ma ovviamente non poteva fermarsi li. Adesso infatti la compagnia ha annunciato che Play Has No Limits arriverà addirittura fisicamente proprio nel cuore di Milano!

Play Has No Limits arriva ai Navigli!

Lo scorso 28 ottobre è ufficialmente iniziata la campagna di comunicazione di Sony dedicata al nuovo spot “PlayStation – Play Has No Limits” che mostra cosa può accadere quando il videogioco viene innalzato a un livello senza precedenti, mentre dozzine di personaggi si muovono in una città concepita come una scacchiera. Il film racconta la storia di due Re rivali, che si scontrano in uno scenario epico seguendo le gesta di un pedone, il pezzo più comune della scacchiera, mentre si fa strada attraverso la città. Sul suo percorso incontra diverse sfide, ma alla fine riesce a conquistare l’attico del Re rivale, conducendo la propria squadra alla vittoria.

Alla tradizionale campagna di comunicazione, on air in Italia dal 28 ottobre al 13 novembre 2021 sui mezzi TV e Cinema, e alla campagna digital attiva fino al 30 novembre, si aggiunge, fino al 21 novembre, uno speciale billboard animato nel cuore pulsante di Milano, collocato in via Ripa di Porta Ticinese, sui Navigli. L’affissione, ideata e sviluppata da Urban Vision in collaborazione con l’agenzia creativa H48, oltre a mostrare lo spot “PlayStation – Play Has No Limits”, riproduce in animazione 3D gli iconici simboli PlayStation e il controller DualSense.

