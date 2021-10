Play At Home: oltre 60 milioni di giochi riscattati grazie all’iniziativa di Sony

Sono oltre 60 milioni i giochi riscattati grazie all’iniziativa di Sony chiamata Play At Home, nata per via della pandemia globale

Quando ad aprile 2020 iniziò la pandemia di COVID-19, Sony Interactive Entertainment, per aiutare i giocatori ha lanciato l’iniziativa Play At Home con cui ha regalato numerosi giochi per aiutare le persone a divertirsi in casa in totale sicurezza. Dopo oltre un anno le iniziative dedicate sono state più di quattro, che hanno offerto mese dopo mese moltissimi giochi e add-on per aiutare i giocatori a passare il loro tempo in casa divertendosi. Adesso l’azienda giapponese ha condiviso alcune informazioni sull’attività di questa iniziativa e dell’accoglienza che è stata dedicata ad essa dalla community di PlayStation.

La campagna Play At Home è stata un successo straordinario secondo i dati di SIE, infatti sono stati riscattati ben più di 60 milioni di giochi in totale. Tra questi 11 milioni sono titoli per PS VR e 30 milioni invece arrivano da partner indipendenti. Sono invece 4 i milioni di add-on riscattati dai giocatori per i titoli già in loro possesso.

Tra i titoli proposti con l’inizativa Play At Home ricordiamo: nell’aprile 2020 The Nathan Drake Collection e Journey. Tra marzo e aprile 2021 invece Ratchet & Clank, il titolo del 2016, e in più sono stati offerti 3 mesi gratuiti di abbonamento a Funimation e Wakanim. Ad aprile e maggio 2021 invece è stato dato in regalo Horizon: Zero Dawn e 10 giochi tra titoli per PS VR e alcuni famosi titoli indie, come ad esempio Abzu. Infine a maggio e giugno 2021, sono arrivati diversi add-on e contenuti in-game per moltissimi giochi popolari. Sony si è detta molto soddisfatta dei risultati che hanno aiutato molte persone a sopportare meglio il periodo di lockdown.

